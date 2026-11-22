Tesla представила новую версию системы помощи водителю Full Self-Driving под номером 15. Обновление начали получать первые владельцы электромобилей с аппаратной платформой HW4.

Главным нововведением стала функция Tesla Reality View, которая полностью меняет отображение окружающего пространства на экране автомобиля.

Вместо привычных схематичных машин, дорог и препятствий система формирует трёхмерную картину происходящего в реальном времени. Водитель может наблюдать за обстановкой с виртуальной камеры над автомобилем и видеть, какие действия планирует выполнить автопилот.

Согласно описанию обновления 2026.38.6.11, Tesla также модернизировала нейросеть, отвечающую за управление автомобилем. Компания заявляет о 25-кратном улучшении показателя, связанного с необходимостью вмешательства водителя в критических ситуациях.

Кроме того, FSD 15 научилась лучше распознавать дорожные знаки, небольших животных, выбоины и глубокие лужи. Улучшены выбор парковочного места, работа навигации и поведение автомобиля в сложных погодных условиях.

Появилась и возможность автоматически снижать скорость при обнаружении камер контроля.

Пока обновление распространяется среди ограниченного числа владельцев Tesla. Илон Маск сообщил, что массовый запуск FSD 15 запланирован на декабрь.

Несмотря на название Full Self-Driving, система по-прежнему требует постоянного контроля со стороны водителя и не делает автомобиль полностью автономным.