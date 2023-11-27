Флагманы Redmi K70 и Redmi K70 Pro сравнили на «живых» фотографиях

На прошлой неделе Xiaomi показала флагман Redmi K70 Pro в двух цветовых расцветках и субфлагман Redmi K70E раскрыв ключевые их технические характеристики, а сегодня в Сети появились «живые» фотографии, на которых запечатлены два старших представителя серии Redmi K70.

Судя по опубликованным изображениям, смартфоны Redmi K70 и Redmi K70 Pro оснащены 12 Гб оперативной памяти и работают под управлением операционной системы Xiaomi HyperOS 1.0 на базе Android 14. Из различий, старшая модель K70 Pro получила новейшею флагманскую однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 3, а базовая модель K70 работает на прошлогоднем чипе Snapdragon 8 Gen 2. Кроме этого, обе версии получили основную камеру на 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации изображения, но Redmi K70 Pro дополнен 2-кратным портретным сенсором и сверхшириком, а базовый K70 вместо этого предлагает 2-мегапиксельную AI-камеру без упоминания портретной.

На фотографиях может показаться что дисплейные рамки у Pro-версии шире, но это не так, этот эффект обусловлен разным цветовым решением корпусов, у старшей версии он чёрный и сливается с экраном делая его визуально больше.

Презентация линейки смартфонов Redmi K70 состоится 29 ноября.