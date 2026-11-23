Главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пахоцкий предложил установить общие для ведущих ИИ-компаний ограничения на развитие наиболее мощных нейросетей. По его мнению, искусственный интеллект приобретает новые способности настолько быстро, что существующие методы контроля могут не успевать за прогрессом.

В статье на официальном сайте OpenAI, опубликованной 22 ноября, исследователь объяснил, что возможности современных моделей тесно связаны с качеством предсказания данных во время обучения. Для оценки он предлагает использовать показатель perplexity, который отражает, насколько хорошо нейросеть предсказывает следующий элемент текста.

Проблема заключается в том, что новые способности ИИ могут появляться неожиданно. Например, при достижении определённого уровня качества обучения модели OpenAI начали демонстрировать значительный прогресс в математике и кибербезопасности. При этом разработчики заранее не знали, какие именно возможности возникнут.

Пахоцкий допускает, что уже в 2027 году искусственный интеллект сможет существенно ускорить исследования, необходимые для создания новых нейросетей. В таком случае развитие технологий может происходить быстрее, чем совершенствование механизмов безопасности.

Для снижения рисков он предлагает ввести общие измеримые пороги, которые разработчики обязуются не превышать, пока не появятся более надёжные инструменты наблюдения за поведением моделей.

Подобный подход потребует сотрудничества крупнейших ИИ-лабораторий и единых стандартов оценки. Сейчас каждая компания использует собственные методы тестирования, поэтому напрямую сравнивать результаты сложно.

При этом речь не идёт о немедленной остановке обучения нейросетей. Пахоцкий предлагает заранее согласовать правила, позволяющие продолжать развитие искусственного интеллекта без потери контроля над его возможностями.