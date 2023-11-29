Анонсированы Redmi Buds 5 Pro: топовый звук, автономность до 38 часов и быстрая зарядка

29 ноября бренд Redmi представил свои первые металлические часы Redmi Watch 4 и беспроводные наушники Buds 5 Pro, которые кардинально отличаются от базовой версии, выпущенной ранее.

В новых Buds 5 Pro применена технология, сочетающая 10-мм динамические драйверы с керамическими элементами и 11-мм сабвуферы с титановым покрытием, а также улучшена функция активного шумоподавления до 52 дБ (с 43 дБ у предыдущей модели Buds 4 Pro). Наушники поддерживают высококачественные аудиокодеки LHDC 5.0 и LHDC Lossless для передачи звука без потерь.

Сами наушники способны работать до 10 часов на одной зарядке, а вместе с дополнительной подзарядкой от кейса их автономность достигает 38 часов, что превышает показатели Buds 4 Pro (9 и 36 часов соответственно).

Buds 5 Pro оснащены функцией быстрой подзарядки, обеспечивающей до 120 минут прослушивания после 5 минут зарядки в кейсе, который имеет защиту IP54 и светодиодный индикатор уровня заряда и состояния наушников. Наушники совместимы с устройствами на базе Android 8+ и iOS 12+.

Кроме того, компания представила специальную версию наушников с оранжевыми элементами дизайна, поддержкой LHDC Lossless и соединением через 2,4 ГГц канал, что обеспечивает задержку звука всего 20 мс, делая их идеальным решением для игр.

Redmi Buds 5 Pro доступны в трех цветах: черном, белом и синем. Цены следующие:

Базовая модель – $56 (~5000 рублей)

Игровая модель – $70 (~6200 рублей)