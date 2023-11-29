Представлены ноутбуки Redmi Book 14/16 (2024) с экранами 120 Гц и процессорами Core i5

29 ноября бренд Redmi помимо флагманов Redmi K70 и К70 Pro представил ноутбуки Redmi Book 14 (2024) и Redmi Book 16 (2024).

Redmi Book 14 (2024) может похвастаться 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2,8K (2880×1800), частотой обновления 120 Гц, плотностью пикселей 242 ppi и яркостью 300 нит. Он оснащен процессором Intel Core i5-13500H с тепловым пакетом 47 Вт, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400, твердотельным накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ, аккумулятором емкостью 56 Втч, а также интерфейсами Thunderbolt 4, USB-A, HDMI и аудиоразъемом 3,5 мм. Устройство впечатляет своими габаритами: вес — 1,37 кг, толщина — 15,9 мм.

Xiaomi Redmi Book 16 (2024) получил 16-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K, частотой обновления 120 Гц и яркостью 400 нит. Ноутбук имеет тонкий и легкий цельнометаллический корпус, который весит всего 1,68 кг и имеет толщину 15,9 мм. При этом процессор, ОЗУ и ПЗУ устройства аналогичны 14-дюймовой модели.

Устройства поставляются с HyperOS Connect, обеспечивающей бесперебойную связь и интеграцию между ноутбуком, смартфоном, планшетом и другими устройствами. Также серия ноутбуков получила адаптер мощностью 100 Вт, который способен заряжать устройства до 50% всего за 35 минут.

Redmi Book 14 доступен в цветах Starlight Silver и Starry Grey, а 16-дюймовый вариант — только в цвете Starry Grey. Их уже можно купить в Китае по следующим ценам:

16/512 ГБ (14”) – 4199 юаней (~52300 рублей)

16/1 ТБ (14”) – 4499 юаней (~56000 рублей)

16/512 ГБ (16”) – 4399 юаней (~54800 рублей)

16/1 ТБ (16”) – 4699 юаней (~58500 рублей)