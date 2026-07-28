Sony раскрыла игры PS Plus Essential на август

Sony представила подборку ежемесячных игр для подписчиков PlayStation Plus Essential на август.

В этот раз пользователи получат:

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition (PS5, PS4) — экшен с открытым миром и паркуром в постапокалиптическом городе;

(PS5, PS4) — экшен с открытым миром и паркуром в постапокалиптическом городе; Big Walk (PS5) — кооперативное приключение от создателей Untitled Goose Game, которое выходит сразу в подписке в день релиза;

(PS5) — кооперативное приключение от создателей Untitled Goose Game, которое выходит сразу в подписке в день релиза; Signalis (PS4) — атмосферный survival horror с головоломками и ретро-футуристическим стилем.

Забрать все три игры можно будет с 4 по 31 августа. После активации они останутся в библиотеке и будут доступны, пока действует подписка PlayStation Plus.

Кроме того, с 6 августа подписчики смогут бесплатно получить специальный набор для Marvel Tōkon: Fighting Souls с эксклюзивными аватарами и внутриигровыми позами персонажей.