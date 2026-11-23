Китайская компания Moore Threads готовится представить новое поколение игровых видеокарт на архитектуре Huagang. Одной из главных особенностей графического процессора Lushan может стать рекордный объём видеопамяти, превосходящий показатели флагманской Nvidia GeForce RTX 5090.

Как сообщает VideoCardz, менеджер Moore Threads, ранее отвечавший за модель MTT S80, намекнул в китайской социальной сети Bilibili, что Lushan получит самый большой объём памяти среди потребительских видеокарт.

Точная конфигурация пока не раскрывается. Однако ранее компания заявляла о четырёхкратном увеличении объёма видеопамяти по сравнению с предыдущим поколением. У MTT S80 установлено 16 ГБ GDDR6, поэтому новая модель теоретически может получить 64 ГБ памяти, вдвое больше, чем у GeForce RTX 5090.

Впрочем, Moore Threads пока не подтвердила, что речь идёт именно о такой конфигурации.

Производитель также обещает серьёзный прирост производительности. Согласно ранее представленным данным, новая архитектура должна обеспечить до 15-кратного ускорения в современных играх и до 50-кратного улучшения трассировки лучей относительно предыдущего поколения. Производительность в задачах искусственного интеллекта, по заявлениям компании, вырастет в 64 раза.

Такие показатели выглядят впечатляюще, но пока основаны исключительно на внутренних оценках Moore Threads. Независимых тестов Lushan нет, а предыдущие видеокарты производителя заметно уступали решениям Nvidia и AMD в играх.

Большой объём памяти может пригодиться не только для игр в высоком разрешении, но и для локального запуска нейросетей, работы с трёхмерной графикой и обработки видео.

Больше подробностей ожидается на конференции MUSA Developer Conference, которая пройдёт 29 и 30 декабря 2026 года в Пекине. Компания уже анонсировала мероприятие, но пока не раскрыла стоимость, энергопотребление и окончательные характеристики новинки.