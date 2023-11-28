Флагман Redmi K70 Pro с 24 Гб ОЗУ обошёл ASUS ROG Phone 8 в тесте Geekbench

Накануне презентации линейки смартфонов Redmi K70 старший представитель этой серии прошёл тестирование в бенчмарке Geekbench показав весьма высокий уровень производительности.

Речь идёт о флагмане Redmi K70 Pro, который в тесте Geekbench 6.1.0 смог набрать 2206 баллов в однопоточном режиме и 7334 балла в многопоточном. Для сравнения, на днях в аналогичной дисциплине был протестирован грядущий игровой смартфон ASUS ROG Phone 8 Ultimate на топовом чипе Snapdragon 8 Gen 3 и с 24 Гб ОЗУ, который в однопоточной нагрузке показал схожий результат, но в многопоточной немного проиграл.

Помимо этого, из бенчмарка стало известно, что тестируемый Redmi K70 Pro оснащён флагманской однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 3, 24-гигабайтами оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 14. Что касается остальных технических характеристик девайса, о них мы писали в этом материале.

Презентация линейки смартфонов Redmi K70 состоится 29 ноября.