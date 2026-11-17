Разработчик под ником CRTkafa представил Vice City Online, неофициальную браузерную версию Grand Theft Auto: Vice City с многопользовательским режимом. Проект позволяет одновременно играть на одном сервере до 64 человек.

Для запуска достаточно открыть сайт проекта в браузере на компьютере. Устанавливать игру или дополнительные программы не требуется, однако при первом посещении загружается около 360 МБ данных.

В Vice City Online доступна оригинальная сюжетная кампания, которую можно проходить совместно с другими игроками. Также можно свободно исследовать город, кататься на автомобилях, устраивать гонки, перестреливаться и уходить от полицейских погонь. Предусмотрены текстовый чат, список участников и пассивный режим.

Кроме того, в игре доступно множество модификаций, расширяющих возможности оригинальной GTA Vice City. Предусмотрены текстовый чат, список участников сервера и пассивный режим, позволяющий избежать нападений других игроков.

Редакция The GEEK проверила работу Vice City Online. На компьютере игра запускается непосредственно в браузере, однако на смартфонах с iOS и Android наблюдаются заметные задержки и проблемы с производительностью. Поэтому для комфортной игры лучше использовать ПК.

Правда, долго ли просуществует Vice City Online, неизвестно. В декабре 2025 года команда DOS Zone уже запускала браузерную GTA Vice City, но спустя несколько дней Take-Two потребовала удалить её из-за нарушения авторских прав. Позднее проект вернулся в изменённом виде.

Новая версия также не связана с Rockstar Games и Take-Two. Её запуск приурочен к выходу GTA VI.