На этой неделе Samsung объявила о запуске бета-тестирования оболочки One UI 9.5 и рассказала о новых функциях, однако компания не раскрыла все нововведения. Сегодня в прошивке был найден обновлённый дизайн Live Notifications, который теперь больше похож на Dynamic Island в смартфонах Apple.

Сейчас уведомления отображаются в виде компактной капсулы в левом верхнем углу экрана. Судя по видео ниже, в новой версии оболочки элемент Live Notifications станет больше и переместится в верхнею центральную часть дисплея, ближе к фронтальной камере. Кроме этого, Samsung изменит управление: вместо вертикальных свайпов для переключения между уведомлениями появятся горизонтальные жесты.

Пока обновлённый интерфейс находится на стадии тестирования. Его полноценный релиз ожидается в стабильной версии One UI 9.5, которая может дебютировать на смартфонах Galaxy S27 в начале следующего года.