Xiaomi объявила о сотрудничестве с Lamborghini

За несколько часов до презентации линейки смартфонов Redmi K70, президент Xiaomi Group Лу Вейбинг на своей страничке в Weibo опубликовал пост с официальным заявлением о новом сотрудничестве компании с производителем суперкаров Lamborghini.

Судя по тизеру, Xiaomi представит лимитированные смартфоны серии Redmi K70 в специальном издании Lamborghini Edition. Никаких дополнительных подробностей компания пока не раскрыла, но ожидается, что спецверсии Redmi K70 получат эксклюзивный цвет, логотип Lamborghini и стилизованную тему в стиле суперкаров.

Презентация смартфонов Redmi K70, K70E и K70 Pro состоится сегодня в 14:00 по МСК.