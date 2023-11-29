Представлены металлические Redmi Watch 4: большой экран и 20 дней автономности за $70

29 ноября состоялась презентация, в рамках которой бренд Redmi представил свои первые металлические часы – Watch 4, получившие большой экран и отличную автономность за $70.

Умные часы оснащены 1,97-дюймовым квадратным AMOLED-дисплеем LTPS с частотой обновления 60 Гц и разрешением 390×450 пикселей. Максимальная яркость экрана достигает 600 нит.

Устройство доступно в двух цветах корпуса: черном и серебристом. Пользователям предлагается разнообразие ремешков, включая варианты из металла, кожи, ткани и фторэластомера, а также около 200 уникальных циферблатов.

Redmi Watch 4 работают на базе операционной системе HyperOS с аккумулятором емкостью 470 мАч, обеспечивающим до 20 дней работы в автономном режиме.

Среди других особенностей: более 150 спортивных режимов, навигация GNSS, водонепроницаемость 5 АТМ, датчики мониторинга сердечного ритма, уровня кислорода в крови и давления, а также функции для отслеживания женского здоровья и NFC-модуль.

Redmi Watch 4 будут доступны к покупке по цене 499 юаней (~6200 рублей).