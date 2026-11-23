Британский стартап Real Ice испытывает необычный способ борьбы с таянием арктических льдов. Зимой специалисты бурят отверстия во льду и насосами поднимают морскую воду на поверхность. На морозе она быстро замерзает, образуя дополнительный слой.

Во время испытаний в канадской Арктике исследователям удалось увеличить толщину льда примерно на 50 см. Более толстый ледяной покров должен дольше сохраняться летом, а его светлая поверхность лучше отражает солнечные лучи, препятствуя нагреванию океана.

На дальнейшие исследования Real Ice получила грант в размере £3,5 млн (около 380 млн рублей). Эксперименты продлятся до 2028 года. При благоприятных результатах площадь отдельных испытательных участков планируют увеличить до 1 км².

В перспективе компания хочет автоматизировать процесс с помощью автономных подводных роботов, которые смогут самостоятельно бурить лёд и перекачивать воду. По оценке Real Ice, обработка около миллиона квадратных километров может обходиться примерно в $6 млрд ежегодно.

Однако пока технология остаётся экспериментальной. Учёным ещё предстоит выяснить, насколько долго сохраняется искусственно утолщённый лёд и как вмешательство повлияет на арктическую экосистему.