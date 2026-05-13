Sony выпустила Xperia 1 VIII — флагманский смартфон в новом дизайне

6.5-дюймовый экран, Snapdragon 8 Elite Gen 5, 48-Мп перископ и 3.5-мм аудиоразъем. Что еще предлагает новинка от японцев?
Редакция The GEEK сегодня в 08:59
Sony представила новый флагманский смартфон Xperia 1 VIII. Устройство получило не только обновленное «железо», но и переработанный дизайн блока камер: на смену «светофору» пришел квадратный модуль.

Sony Xperia 1 VIII оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340х1080 пикселей и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц. «Под капотом» новинки флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Его дополняют 12 или 16 ГБ оперативной памяти и хранилище объемом до 1 ТБ.

За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 30 Вт, беспроводная на 15 Вт, а также функция реверсивной зарядки.

Арсенал камер представлен четырьмя модулями:

  • Основа — 48 Мп, 1/1.35″, Exmor T, f/1.9, OIS;
  • Ширик — 48 Мп, 1/1.56″, Exmor RS, f/2.0, автофокус;
  • Перископ — 48 Мп, 1/1.56″, Exmor RS, f/2.8, 2.9-кратный оптический зум, OIS;
  • Фронталка — 12 Мп, 1/2.9″, f/2.0.

Xperia 1 VIII сохранил 3,5-миллиметровый разъем для наушников, слот для карт памяти microSD и двухступенчатую физическую кнопку спуска затвора на правой грани корпуса. Также предусмотрены боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и водозащита IP65/68.

Предзаказы на Xperia 1 VIII уже открыты в Европе и странах Азии. В Японии продажи стартуют 11 июня по цене от 236 000 ¥ (~110 500 ₽).

