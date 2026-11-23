В Китае продолжает стремительно снижаться цена на первый складной смартфон Apple — iPhone Duo. Спустя месяц после начала продаж устройство уже можно приобрести дешевле рекомендованной розничной цены. На некоторых маркетплейсах базовая версия с 256 ГБ памяти продаётся уже за 14 499 юаней (177 680 ₽) вместо официальных 15 999 юаней (196 062 ₽).

Первоначальный ажиотажный спрос практически исчез и дефицита больше нет, а магазины Apple в Китае предлагают смартфон без длительного ожидания. Больше всего потеряли денег перекупщики и первые покупатели, которые приобретали устройство с наценкой в несколько тысяч юаней. По оценкам, их потери составляют 3500–4500 юаней (примерно 43–55 тысяч рублей).

Дополнительным фактором снижения интереса к iPhone Duo стали сообщения о проблемах с качеством дисплея, некоторые владельцы также жалуются на нестабильную работу системы и недостаточную оптимизацию приложений для складного форм-фактора.