Sony Xperia 10 VI не получит Android 17 из-за ограниченного хранилища

Серия Sony Xperia 10 VI, выпущенная более двух лет назад, не получит обновление до Android 17, несмотря на обещание трёх крупных обновлений ОС.

Компания объяснила, что техническое исследование выявило ограничения, связанные с конфигурацией хранилища, из-за которых обновление до Android 17 не обеспечит адекватного пользовательского опыта.

Согласно уведомлению на сайте поддержки Sony в Великобритании, компания решила не предоставлять обновление и извинилась за то, что это не соответствует первоначальному заявлению.

Пользователи Xperia 10 VI продолжат получать патчи безопасности до июня 2028 года, но другие модели Xperia сохранят обещанные обновления ОС.