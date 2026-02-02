Ретро возвращается: россияне массово покупают портативные консоли

В России заметно вырос интерес к портативным игровым консолям. По данным AliExpress СНГ, в четвёртом квартале 2025 года спрос на портативные ретро-консоли увеличился на 195% год к году по количеству проданных устройств.

На фоне роста спроса аналитики площадки составили рейтинг самых популярных портативных консолей в России за тот же период. В лидерах оказались устройства брендов ANBERNIC, AYN и Data Frog. Покупатели чаще всего выбирали компактные модели с поддержкой эмуляции классических консолей, автономной работой до 6–8 часов и ценой ниже полноразмерных игровых систем.

Наибольший интерес пришёлся на консоли, поддерживающие эмуляцию PSP, PS1, Nintendo 64, SNES, Game Boy и Sega, а также на Android-устройства, способные запускать более современные игры и стриминг с ПК.

Рост спроса на портативные консоли аналитики связывают с ностальгией по классическим играм, доступной ценой устройств и возможностью играть без привязки к телевизору или стационарному ПК.