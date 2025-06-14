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Sony впервые подтвердила: игроков с PS5 стало больше, чем с PS4

Активная аудитория платформ достигла 124 млн, и владельцы PS5 тратят больше на контент.
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Валентин Снежин сегодня в 14:44

Sony сообщила, что в мае 2025 года ежемесячное число игроков с PlayStation 5 превысило количество геймеров с PS4. Об этом заявил президент SIE Хидеаки Нисино на презентации компании. Точные цифры не раскрыты, но на слайде доля PS5 заметно превысила сегмент PS4.

  • В мае 2025 активная аудитория PlayStation достигла 124 млн человек (годом ранее — 97 млн)
  • Владельцы PS5 «более вовлечены» и тратят больше на контент и сервисы
  • PS4 остаётся важной платформой для доступа к контенту, Sony продолжит её поддерживать

О будущем

Нисино отметил, что консольный бизнес Sony — «многогранная платформа», и компания работает над новыми способами взаимодействия с контентом. Подробностей о PlayStation 6 пока не раскрыли.

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Теги: 
Источник:
VGC
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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