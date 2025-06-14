Sony впервые подтвердила: игроков с PS5 стало больше, чем с PS4

Sony сообщила, что в мае 2025 года ежемесячное число игроков с PlayStation 5 превысило количество геймеров с PS4. Об этом заявил президент SIE Хидеаки Нисино на презентации компании. Точные цифры не раскрыты, но на слайде доля PS5 заметно превысила сегмент PS4.

В мае 2025 активная аудитория PlayStation достигла 124 млн человек (годом ранее — 97 млн)

Владельцы PS5 «более вовлечены» и тратят больше на контент и сервисы

PS4 остаётся важной платформой для доступа к контенту, Sony продолжит её поддерживать

О будущем

Нисино отметил, что консольный бизнес Sony — «многогранная платформа», и компания работает над новыми способами взаимодействия с контентом. Подробностей о PlayStation 6 пока не раскрыли.