Вторичный рынок завалили заблокированными Nintendo Switch 2

На фоне жёстких мер Nintendo по борьбе с пиратством владельцы Switch 2, пытавшиеся запускать нелицензионные игры или резервные копии с помощью картриджей MiG Switch, всё чаще сообщают о блокировках своих консолей. После выявления нарушений устройство выводит ошибку 2124-4508 и теряет доступ к онлайн-сервисам Nintendo.

Особую настороженность вызывает покупка Switch 2 с рук. Зачастую низкая цена скрывает проблему: приставка уже заблокирована и не может подключаться к серверам. Проверить это можно только включив консоль и убедившись в доступе к онлайну. Если тестировать устройство нет возможности — от покупки лучше отказаться.

Ещё один риск — покупка комплектов с Mario Kart World. Поскольку игра предоставляется кодом загрузки, при покупке с рук велика вероятность остаться без доступа к игре даже на не заблокированной консоли.

Пока способов снять блокировку нет, а число жалоб на «окирпиченные» Switch 2 на вторичном рынке растёт.