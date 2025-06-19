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Вторичный рынок завалили заблокированными Nintendo Switch 2

Подержанные консоли часто оказываются с ограниченными функциями из-за блокировок Nintendo.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 20:15

На фоне жёстких мер Nintendo по борьбе с пиратством владельцы Switch 2, пытавшиеся запускать нелицензионные игры или резервные копии с помощью картриджей MiG Switch, всё чаще сообщают о блокировках своих консолей. После выявления нарушений устройство выводит ошибку 2124-4508 и теряет доступ к онлайн-сервисам Nintendo.

Особую настороженность вызывает покупка Switch 2 с рук. Зачастую низкая цена скрывает проблему: приставка уже заблокирована и не может подключаться к серверам. Проверить это можно только включив консоль и убедившись в доступе к онлайну. Если тестировать устройство нет возможности — от покупки лучше отказаться.

Ещё один риск — покупка комплектов с Mario Kart World. Поскольку игра предоставляется кодом загрузки, при покупке с рук велика вероятность остаться без доступа к игре даже на не заблокированной консоли.

Пока способов снять блокировку нет, а число жалоб на «окирпиченные» Switch 2 на вторичном рынке растёт.

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Теги: 
Источник:
Androidauthority
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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