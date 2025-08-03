Anbernic представила RG 477M — Android-приставку в алюминиевом корпусе и экраном 120 Гц

Anbernic выпустила в Китае новую Android-консоль RG 477M. Устройство выполнено из цельного алюминия, оснащено 4,7-дюймовым экраном с разрешением 1280×960 пикселей и частотой 120 Гц. Яркость до 500 нит.

Внутри установлен чип MediaTek Dimensity 8300, работающий на частоте до 3,35 ГГц, с графикой Mali-G615. Консоль работает на Android 14 и поддерживает более 30 платформ для эмуляции, включая встроенный загрузчик игр RixelHK.

Фото Android Authority

RG 477M получила Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, батарею на 5300 мА·ч с быстрой зарядкой 27 Вт, активное охлаждение с вентилятором, гироскоп, вибромотор и поддержку вывода видео через USB-C (до 1080p).

Стики работают на аналоговом механизме с 3D-датчиками Холла и оснащены настраиваемой RGB-подсветкой. Поддерживаются карты памяти объёмом до 2 ТБ, а в некоторых комплектах уже идёт SD-карта с предустановленными играми.

Вес — 354 грамма, размеры корпуса — 17,6×8,94×1,6 см. Глобальные продажи уже стартовали, в Нидерландах устройство доступно по цене от $219.99, а до 5 августа действует скидка в $20.

Ранее Anbernic показала RG Slide с выдвижным геймпадом. Немного о консоли The GEEK уже рассказывали в видео на YouTube.