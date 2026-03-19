Смартфон TECNO SPARK Go 3 с экраном 120 Гц вышел в России по цене от 7 999 рублей | The GEEK
Новости

Смартфон TECNO SPARK Go 3 с экраном 120 Гц вышел в России по цене от 7 999 рублей

Модель начального уровня с большим плавным экраном, защищённым от деградации аккумулятором и функциями ИИ.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:28

Бренд TECNO вывел на российский рынок новый бюджетный смартфон — SPARK Go 3. Модель делает ставку на сочетание доступной цены, большого дисплея и функций на базе ИИ.

TECNO SPARK Go 3 получил 6,75-дюймовый экран с частотой обновления до 120 Гц. В основе смартфона — бюджетный процессор Unisoc T7250. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки до 15 Вт. По заявлению производителя, батарея сохраняет более 80% ёмкости даже после четырёх лет использования.

Основная камера оснащена модулем на 13 Мп с поддержкой искусственного интеллекта. Корпус защищён по стандарту IP64, а экран реагирует на касания даже мокрыми пальцами. Также смартфон прошёл тесты на падения с высоты до 1,2 метра.

Что касается интеллектуальных функций, то заявлены голосовой помощник Ella, встроенные ИИ-инструменты для перевода, редактирования текстов и работы с документами, а также технология FreeLink 2.0, которая даёт возможность совершать звонки и обмениваться сообщениями через Bluetooth на расстоянии до 1,5 км без сотовой сети и Wi-Fi (при наличии функции на обоих устройствах).

Смартфон доступен в четырёх цветах: «Сиреневое сияние», «Чернильно-чёрный», «Серый титан» и «Космический синий». Цены:

  • TECNO SPARK Go 3 (4/64 ГБ) — от 7 999 рублей;
  • TECNO SPARK Go 3 (4/128 ГБ) — от 8 999 рублей.
id·222151·20260319_1630
Читайте также
TECNO представила CAMON 50 Pro 5G с камерой Sony и батареей 6500 мАч
TECNO

TECNO представила CAMON 50 Pro 5G с камерой Sony и батареей 6500 мАч

Новинка получила AMOLED-экран 144 Гц, тройную камеру с 3-кратным оптическим зумом и аккумулятор на 6500 мАч.
Tecno представила смартфоны Camon 50 и Camon 50 Pro
TECNO

Tecno представила смартфоны Camon 50 и Camon 50 Pro

Обе модели во многом схожи, но Pro-версия отличается изогнутым дисплеем и наличием телеобъектива.
Вышел тонкий Tecno Pova Curve 2 с большой батареей и футуристичным дизайном
TECNO

Вышел тонкий Tecno Pova Curve 2 с большой батареей и футуристичным дизайном

В корпус толщиной всего 7,42 мм производитель уместил батарею на 8000 мАч.
Батарея как у пауэрбанка: iQOO показала смартфон Z11 с 9020 мА·ч
iQOO

Батарея как у пауэрбанка: iQOO показала смартфон Z11 с 9020 мА·ч

Один из самых живучих смартфонов на рынке.
Ещё по теме
Vivo X300 Ultra и X300s получили дату выхода

Vivo X300 Ultra и X300s получили дату выхода
OnePlus 15T показали до анонса вместе с новой магнитной линейкой

OnePlus 15T показали до анонса вместе с новой магнитной линейкой
Vivo X300s показали до анонса: 7100 мА·ч, 200 Мп и Dimensity 9500

Vivo X300s показали до анонса: 7100 мА·ч, 200 Мп и Dimensity 9500
Honor готовит «убийцу флагманов» в компактном корпусе

Honor готовит «убийцу флагманов» в компактном корпусе
HUAWEI показала Enjoy 90 Pro Max с батареей 8500 мАч

HUAWEI показала Enjoy 90 Pro Max с батареей 8500 мАч
Galaxy S26 Ultra стал менее ярким из-за «приватного экрана»

Galaxy S26 Ultra стал менее ярким из-за «приватного экрана»
Xiaomi выпустила лимитированный POCO X8 Pro в стиле Железного человека

Xiaomi выпустила лимитированный POCO X8 Pro в стиле Железного человека
OPPO Find N6 поступит в продажу в России 20 марта

OPPO Find N6 поступит в продажу в России 20 марта
Продажи смартфонов POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max стартовали в России

Продажи смартфонов POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max стартовали в России
Представлен OPPO Find N6 — тонкий складной смартфон с «невидимой» складкой

Представлен OPPO Find N6 — тонкий складной смартфон с «невидимой» складкой
Apple признала iPhone 4 и iPhone 5 устаревшими и перестала их ремонтировать

Apple признала iPhone 4 и iPhone 5 устаревшими и перестала их ремонтировать
Samsung снимет с продажи трифолд Galaxy Z TriFold спустя три месяца

Samsung снимет с продажи трифолд Galaxy Z TriFold спустя три месяца
Смартфон OPPO Reno 15 Pro и смарт-часы OPPO Watch S вышли в России

Смартфон OPPO Reno 15 Pro и смарт-часы OPPO Watch S вышли в России
Huawei Mate 80 Pro вышел в мире: 8K, 100x зум и зарядка 100 Вт

Huawei Mate 80 Pro вышел в мире: 8K, 100x зум и зарядка 100 Вт

Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры

  3. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  4. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  5. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры

  6. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры
Смотреть все обзоры