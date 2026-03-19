Смартфон TECNO SPARK Go 3 с экраном 120 Гц вышел в России по цене от 7 999 рублей

Бренд TECNO вывел на российский рынок новый бюджетный смартфон — SPARK Go 3. Модель делает ставку на сочетание доступной цены, большого дисплея и функций на базе ИИ.

TECNO SPARK Go 3 получил 6,75-дюймовый экран с частотой обновления до 120 Гц. В основе смартфона — бюджетный процессор Unisoc T7250. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки до 15 Вт. По заявлению производителя, батарея сохраняет более 80% ёмкости даже после четырёх лет использования.

Основная камера оснащена модулем на 13 Мп с поддержкой искусственного интеллекта. Корпус защищён по стандарту IP64, а экран реагирует на касания даже мокрыми пальцами. Также смартфон прошёл тесты на падения с высоты до 1,2 метра.

Что касается интеллектуальных функций, то заявлены голосовой помощник Ella, встроенные ИИ-инструменты для перевода, редактирования текстов и работы с документами, а также технология FreeLink 2.0, которая даёт возможность совершать звонки и обмениваться сообщениями через Bluetooth на расстоянии до 1,5 км без сотовой сети и Wi-Fi (при наличии функции на обоих устройствах).

Смартфон доступен в четырёх цветах: «Сиреневое сияние», «Чернильно-чёрный», «Серый титан» и «Космический синий». Цены: