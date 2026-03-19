Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

О покупке торшера я задумывался давно: перед сном часто читаю в кровати, а держать включенным основной свет в комнате не всегда удобно. Хотелось локальное, мягкое освещение, которое решало бы эту задачу без лишнего света по всей комнате. Частично проблему решила эмби-лампа от Яндекса, но постоянно держать её на прикроватной тумбе мне неудобно.

При этом обычные напольные торшеры я сразу для себя исключил — большинство классических моделей визуально выбиваются из интерьера и выглядят слишком утилитарно. Поэтому идея откладывалась до момента, пока в одном из роликов мне не попалась распаковка Govee Uplighter Floor Lamp.

Характеристики Govee Uplighter Floor Lamp

Модель: Govee Uplighter Floor Lamp (H60B0)

Тип: умный напольный торшер

Высота: 170 см

Световой поток: до 1000 лм

Цветовая температура: 2700–6500K

Три независимые световые зоны: RGBWW+RGBIC+WW

Управление: приложение Govee Home, голосовые ассистенты, физические кнопки, приложение Умный Дом (частично)

Беспроводная связь: Wi-Fi, Bluetooth

Совместимость: Amazon Alexa, Google Assistant, Алиса (частично)

Материал корпуса: металл, пластик

Цена на момент публикации: 17 790 ₽

Инструкция не понадобится

Несмотря на формат напольного светильника, Govee Uplighter Floor Lamp приезжает в довольно компактной коробке, внутри которой разложены все детали. Отдельно отмечу качество упаковки: между металлическими сегментами ножки проложен поролон, поэтому детали не соприкасаются друг с другом во время транспортировки — риск получить царапины или сколы сведён к минимуму.

Процесс сборки предельно прост: никаких инструментов, все элементы соединяются вручную, а процесс занимает не больше десяти минут.

Да будет свет!

На корпусе Govee Uplighter Floor Lamp предусмотрены две физические кнопки: одна отвечает за включение, вторая позволяет переключать основные режимы подсветки без необходимости сразу подключаться к приложению. Этого достаточно, чтобы уже «из коробки» ознакомиться с основными функциями и выбрать наиболее нужные режимы подсветки.

Но весь потенциал торшер раскрывает после подключения к приложению Govee Home. Каждая световая зона настраивается отдельно, а одновременно можно использовать любые две из трёх — в зависимости от того, какой тип освещения нужен именно сейчас.

Для верхнего света доступны регулировка яркости и скорости светового потока. Верхняя секция умеет создавать как спокойное статичное свечение, так и более выразительные цветовые переливы, которые заметно меняют атмосферу комнаты.

Нижняя лампа регулируется отдельно — можно выбрать как яркость, так и температуру света. За счёт этого она хорошо работает как локальный источник освещения: например, вечером перед сном или во время работы за ноутбуком.

Наклон лампы регулируется вручную

Боковой световой элемент здесь скорее декоративный. На общий уровень освещения комнаты он почти не влияет, но именно он делает внешний вид торшера заметно современнее и помогает ему восприниматься не как обычный бытовой светильник, а как часть интерьера.

Из необычного — здесь есть ИИ-режим, в котором можно голосом описать желаемую атмосферу, а система сама предложит подходящий сценарий подсветки. Для более активных сценариев предусмотрен музыкальный режим: торшер умеет работать в такт музыке, используя как встроенный микрофон, так и Bluetooth-подключение к смартфону.

При желании можно создавать собственные световые сцены, сохранять их и даже использовать публичные пользовательские пресеты — среди них легко найти удачные варианты, если не хочется настраивать всё вручную.

Приложение позволяет задать расписание включения и отключения, настроить постепенное изменение яркости и даже использовать лампу как мягкий световой будильник — для более естественного пробуждения утром.

При этом, как это часто бывает с умным освещением, после первых экспериментов быстро находишь несколько комфортных сценариев и в повседневной жизни переключаешься уже между ними, не заходя в приложение каждый день.

С точки зрения интеграции с экосистемами умного дома официально поддерживаются Google Assistant и Amazon Alexa. Полноценная интеграция с Умным Домом Яндекса и Алисой, по информации Govee, ожидается весной 2026 года.

Уже сейчас торшер можно добавить в приложение по протоколу Matter, но набор команд в этом случае ограничен:

доступны включение/выключение

регулировка яркости

регулировка цветовой температуры.

Но все без полноценного переключения между режимами. На практике для большинства сценариев этого вполне достаточно.

Простой способ преобразить комнату

Очевидно, что отличительной особенностью Govee Uplighter Floor Lamp является верхняя подсветка. Она заметно меняет восприятие комнаты даже не на максимальной яркости: свет плавно расходится по потолку и стенам, не просто создавая фоновое освещение, а задавая атмосферу.

Особенно хорошо это ощущается вечером, когда хочется отказаться от основного освещения в пользу более мягкого и выразительного. Максимально эффектно торшер раскрывается в помещениях со светлыми, особенно белыми стенами без обоев — в таком случае оттенки и узоры выглядят заметно чище и объёмнее.

Для съёмки такой свет тоже оказался удачным: помещение сразу выглядит глубже и визуально интереснее. А если выбрать насыщенные оттенки и динамические красные переливы на потолке и стенах, даже обычный просмотр фильма легко приобретает совсем другое настроение — особенно если речь идёт о хорроре.

Но в реальной жизни чаще всего у меня работает именно нижняя лампа. В холодном режиме она хорошо помогает держать концентрацию вечером, если нужно ещё поработать и не начать клевать носом над ноутбуком.

Свет получается направленным и достаточно собранным, чтобы не хотелось включать основной свет в комнате. А ближе ко сну можно сменить его на более тёплый и получить комфортное освещение для чтения, глаза в таком режиме устают меньше, и после нескольких страниц гораздо проще спокойно переключиться на отдых.

Боковая подсветка здесь воспринимается именно как визуальный акцент. На освещённость комнаты она почти не влияет, но именно этот элемент делает торшер современнее внешне: без него конструкция выглядела бы заметно проще, а с ним устройство воспринимается уже как часть интерьера.

Импульсивная покупка, или осознанный выбор?

Это точно не покупка из категории спонтанных — скорее вещь для тех, кто заранее понимает, зачем хочет добавить в дом более гибкое и выразительное освещение. Если нужен не просто дополнительный источник света, а устройство, которое помогает по-разному менять восприятие комнаты, Govee Uplighter Floor Lamp довольно быстро перестаёт восприниматься как эффектная игрушка.

Со временем торшер становится частью привычного домашнего быта: один режим подходит для чтения, другой помогает сосредоточиться вечером за работой, третий просто делает комнату визуально уютнее. И в какой-то момент ловишь себя на мысли, что это уже не про красивый RGB-аксессуар — это про свет, которым тебе удобно жить.

berkytov Плюсы Универсальный дизайн

Обилие режимов работы

Возможность использовать без приложения

Равномерность и качество освещения

Простая сборка и настройка Недостатки Сложно найти в продаже по адекватной цене