Anbernic анонсировала мощную карманную приставку RG Cube

Производитель компактных консолей Anbernic наконец-то официально представил портативный компьютер RG Cube, который стал предметом слухов и утечек в последние недели. В промо-видео подтвердили слитые характеристики и детально показали внешний вид устройства. Цена и подробности о запуске пока что остаются в секрете, но должны появиться в ближайшее время.

По заявленным параметрам Anbernic RG Cube очень сильно напоминает приставку Powkiddy RGB30, но новинка станет на порядок мощнее. Все-таки, в основу портативного компьютера встали чипсет Unisoc Tiger T820 и графический процессор Mali-G57MP4 с тактовой частотой 50 МГц.

Кроме этого RG Cube оснащен операционной системой Android 13, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2. При желании, объем хранилища можно увеличить с помощью microSD до 2 ТБ. АКМ емкостью в 5 200 мАч поддерживает до 7 часов работы.

На фронтальной стороне RG Cube расположен сенсорный 3,95-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 720 x 720 пикселей. Консоль поставляется в трех необычных цветовых вариантах: Radiant Purple, Beige White и Grey.