Sony PlayStation 6 получит съемный дисковод и простой дизайн | The GEEK
close
Новости

Sony PlayStation 6 получит съемный дисковод и простой дизайн

Все ради экономии.

Будущая игровая консоль Sony PlayStation 6 получит съемный дисковод, а ее дизайн будет более простым. Об этом рассказал известный игровой журналист и инсайдер Том Хендерсон в своей статье для Insider Gaming.

По словам Хендерсона, Sony не будет встраивать дисковод в саму консоль. Вместо этого его можно будет купить отдельно, как это уже сделано для моделей PlayStation 5 Slim и PS5 Pro. Такое решение поможет компании снизить затраты на производство и доставку.

При этом упростить дизайн PlayStation 6 планируется также для экономии и упрощения транспортировки. Конкретных деталей о внешнем виде консоли он не привел.

Ожидается, что PS6 выйдет не раньше 2027 года. По слухам, вместе со стационарной версией может появиться и портативная, похожая на Nintendo Switch.

id·209862·20250909_1221
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Sony подняла цены на PS5 в США
anbernic rg 477m
Anbernic представила RG 477M — Android-приставку в алюминиевом корпусе и экраном 120 Гц
Премьеру мультфильма «Человек-паук: За пределами вселенной» отложили на три недели
Sony Xperia 1 VII снят с продажи из-за технических проблем
«Ростелеком» разрабатывает магазин видеоигр — возможно, для новой российской консоли
Anbernic возвращает дух PSP. Представлена компактная консоль RG Slide с выдвижным геймпадом
Вторичный рынок завалили заблокированными Nintendo Switch 2
Sony впервые подтвердила: игроков с PS5 стало больше, чем с PS4

Комментарии в Telegram

Тренд

Обзоры на The GEEK