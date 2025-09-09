Sony PlayStation 6 получит съемный дисковод и простой дизайн

Будущая игровая консоль Sony PlayStation 6 получит съемный дисковод, а ее дизайн будет более простым. Об этом рассказал известный игровой журналист и инсайдер Том Хендерсон в своей статье для Insider Gaming.

По словам Хендерсона, Sony не будет встраивать дисковод в саму консоль. Вместо этого его можно будет купить отдельно, как это уже сделано для моделей PlayStation 5 Slim и PS5 Pro. Такое решение поможет компании снизить затраты на производство и доставку.

При этом упростить дизайн PlayStation 6 планируется также для экономии и упрощения транспортировки. Конкретных деталей о внешнем виде консоли он не привел.

Ожидается, что PS6 выйдет не раньше 2027 года. По слухам, вместе со стационарной версией может появиться и портативная, похожая на Nintendo Switch.