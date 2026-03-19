Игровые мониторы AOC CS24A и CS25G приехали в Россию — 610 Гц и коллаборация с CS2

Бренд AOC выпустил на российском рынке новые игровые мониторы AOC CS24A и CS25G, созданные в коллаборации с популярным шутером Counter-Strike 2. Новинки ориентированы на киберспортсменов и любителей соревновательных игр, где важны высокая частота обновления и минимальная задержка.

Характеристики мониторов AOC CS24A и AOC CS25G

Флагманская модель AOC CS24A получила 24,1-дюймовую TN-панель с частотой обновления до 610 Гц. В свою очередь, AOC CS25G оснащен 24,5-дюймовой IPS-матрицей с разрешением Full HD и частотой до 300 Гц.

Обе модели поддерживают стандарт VESA DisplayHDR 400, имеют яркость до 500 нит и цветовой охват до 99% sRGB. При этом ключевой особенностью устройств стал специальный режим CS Mode, который автоматически оптимизирует монитор для Counter-Strike 2: настраивает яркость, контрастность, цветовую гамму и задержку ввода.

Мониторы также получили элементы оформления в стиле Counter-Strike 2: интерфейс, визуальные эффекты и RGB-подсветку Light FX RGB, которая может реагировать на игровые события.

AOC CS24A (CS24A/P) AOC CS25G Матрица 24,1″ (E-SPORT TN) 24,5″ (IPS) Яркость 350 кд/м2, 500 кд/м2 в HDR Время отклика 0.5 мс (GtG), 0.3 мс (MPRT) Точность цветопередачи sRGB 99%, DCI-P3 90%, Delta E < 2 Разрешение и частота обновления 1920×1080 @ 610 Гц – DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 1920×1080 @ 300 Гц — DisplayPort 1.4 Количество отображаемых цветов 16,7 млн Порты: HDMI 2.1 x2 (HDR), DisplayPort 1.4 x1 (HDR), USB-A 3.2 x4, USB-B, разъем для наушников 3,5 мм HDMI 2.0 x2 (HDR), DisplayPort 1.4 x1 (HDR), разъем для наушников 3,5 мм Прочее Крепление VESA 100 x 100 мм, подставка с регулировкой высоты (130 мм), поворота (-30° ~ 30°), наклона (-5° ~ 23°) и портретным режимом (90°). Встроенный держатель для наушников, Цвет корпуса: черный и золотой

