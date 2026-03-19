Игровые мониторы AOC CS24A и CS25G приехали в Россию — 610 Гц и коллаборация с CS2

Бренд AOC выпустил на российском рынке новые игровые мониторы AOC CS24A и CS25G, созданные в коллаборации с популярным шутером Counter-Strike 2. Новинки ориентированы на киберспортсменов и любителей соревновательных игр, где важны высокая частота обновления и минимальная задержка.
Характеристики мониторов AOC CS24A и AOC CS25G
Флагманская модель AOC CS24A получила 24,1-дюймовую TN-панель с частотой обновления до 610 Гц. В свою очередь, AOC CS25G оснащен 24,5-дюймовой IPS-матрицей с разрешением Full HD и частотой до 300 Гц.
Обе модели поддерживают стандарт VESA DisplayHDR 400, имеют яркость до 500 нит и цветовой охват до 99% sRGB. При этом ключевой особенностью устройств стал специальный режим CS Mode, который автоматически оптимизирует монитор для Counter-Strike 2: настраивает яркость, контрастность, цветовую гамму и задержку ввода.
Мониторы также получили элементы оформления в стиле Counter-Strike 2: интерфейс, визуальные эффекты и RGB-подсветку Light FX RGB, которая может реагировать на игровые события.
|AOC CS24A (CS24A/P)
|AOC CS25G
|Матрица
|24,1″ (E-SPORT TN)
|24,5″ (IPS)
|Яркость
|350 кд/м2, 500 кд/м2 в HDR
|Время отклика
|0.5 мс (GtG), 0.3 мс (MPRT)
|Точность цветопередачи
|sRGB 99%, DCI-P3 90%, Delta E < 2
|Разрешение и частота обновления
|1920×1080 @ 610 Гц – DisplayPort 1.4, HDMI 2.1
|1920×1080 @ 300 Гц — DisplayPort 1.4
|Количество отображаемых цветов
|16,7 млн
|Порты:
|HDMI 2.1 x2 (HDR), DisplayPort 1.4 x1 (HDR), USB-A 3.2 x4, USB-B, разъем для наушников 3,5 мм
|HDMI 2.0 x2 (HDR), DisplayPort 1.4 x1 (HDR), разъем для наушников 3,5 мм
|Прочее
|Крепление VESA 100 x 100 мм, подставка с регулировкой высоты (130 мм), поворота (-30° ~ 30°), наклона (-5° ~ 23°) и портретным режимом (90°). Встроенный держатель для наушников, Цвет корпуса: черный и золотой
Новинки уже доступны у российских ритейлеров:
- AOC CS24A — от 59 999 рублей;
- AOC CS24A/P — от 61 999 рублей;
- AOC CS25G — от 16 999 рублей.
