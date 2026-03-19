ECOVACS добавила GPT в пылесосы. Теперь они понимают «человеческий» язык

Китайская компания ECOVACS, один из крупных производителей роботов-пылесосов и устройств для умного дома, представила голосового ассистента YIKO, встроенного в свои устройства. Он работает на базе собственной GPT-модели и поддерживает управление на русском языке.

В отличие от классических голосовых систем, которые требуют точных команд, YIKO ориентируется на смысл фразы. Пользователь может говорить в свободной форме — например, попросить начать уборку, изменить режим или отправить устройство на базу.

Ассистент управляет основными функциями робота: запуск и остановка уборки, выбор режима, построение карты помещения, возврат на зарядку и обслуживание устройства.

Поддержка русского языка уже доступна в ряде моделей, включая X11 PRO OMNI, X8 PRO OMNI, T50 PRO OMNI и T30 PRO OMNI.