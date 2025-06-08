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Microsoft и ASUS представили гибридные консоли ROG Xbox Ally

Две модели на базе AMD Ryzen Z2: с 16 или 24 ГБ ОЗУ, SSD до 1 ТБ и экраном 120 Гц.
Фото аватара
Вадим Майков вчера в 20:43

Microsoft и ASUS анонсировали новое поколение портативных игровых устройств — ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Устройства позиционируются как гибридные консоли: производительность ПК, интерфейс Xbox и свобода Windows 11. Трейлер можно просмотреть в нашем Telegram-канале.

Что внутри

МодельПроцессорОперативная памятьХранилище
ROG Xbox AllyAMD Ryzen Z2 A16 ГБSSD 512 ГБ
ROG Xbox Ally XAMD Ryzen AI Z2 Extreme24 ГБSSD 1 ТБ

Обе модели получили 7-дюймовый дисплей с разрешением 1080p, частотой 120 Гц и поддержкой VRR — те же параметры, что и у предыдущих ROG Ally.

Интерфейс как у консоли

Microsoft адаптировала Xbox PC app и Game Bar под геймпад-управление. Теперь можно входить в аккаунт, запускать игры, переключаться между приложениями и менять настройки — без сенсора. Отдельная кнопка Xbox возвращает игрока в домашний интерфейс, как на консоли.

Когда ждать

Обе модели выйдут зимой 2025 года. Цены пока не раскрыты.

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Источник:
Xbox
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