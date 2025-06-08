Microsoft и ASUS представили гибридные консоли ROG Xbox Ally

Microsoft и ASUS анонсировали новое поколение портативных игровых устройств — ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Устройства позиционируются как гибридные консоли: производительность ПК, интерфейс Xbox и свобода Windows 11. Трейлер можно просмотреть в нашем Telegram-канале.
Что внутри
|Модель
|Процессор
|Оперативная память
|Хранилище
|ROG Xbox Ally
|AMD Ryzen Z2 A
|16 ГБ
|SSD 512 ГБ
|ROG Xbox Ally X
|AMD Ryzen AI Z2 Extreme
|24 ГБ
|SSD 1 ТБ
Обе модели получили 7-дюймовый дисплей с разрешением 1080p, частотой 120 Гц и поддержкой VRR — те же параметры, что и у предыдущих ROG Ally.
Интерфейс как у консоли
Microsoft адаптировала Xbox PC app и Game Bar под геймпад-управление. Теперь можно входить в аккаунт, запускать игры, переключаться между приложениями и менять настройки — без сенсора. Отдельная кнопка Xbox возвращает игрока в домашний интерфейс, как на консоли.
Когда ждать
Обе модели выйдут зимой 2025 года. Цены пока не раскрыты.
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