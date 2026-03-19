«Яндекс» выпустил «Интернетометр» на iOS и Android

«Яндекс» выпустил приложение «Интернетометр» для измерения скорости интернет-соединения. Оно уже доступно в App Store и Google Play.

Ранее сервис работал только в веб-версии, теперь его функции перенесли на мобильные платформы. Пользователи могут проверить скорость загрузки и отдачи, а также задержку соединения.

Приложение также отображает IP-адрес и регион подключения. По функциональности оно повторяет классические сервисы для тестирования сети.

«Интернетометр» рассматривается как локальная альтернатива популярным зарубежным решениям, включая Speedtest от Ookla.

В «Яндексе» добавили, что в будущем провайдеры получат доступ к личному кабинету, где смогут анализировать замеры скорости в своей зоне покрытия.