Стул для «полугрязной» одежды стал неожиданным хитом на Kickstarter

На платформе Kickstarter набирает популярность необычный мебельный проект Laundry Chair. Это стул, который одновременно служит местом для сидения и аккуратной «парковкой» для одежды, которую уже носили, но пока не планируют стирать.

Главная особенность конструкции — вращающаяся круговая рейка-вешалка вокруг спинки. Она крепится на поворотном механизме и позволяет развесить вещи по кругу, чтобы они проветривались и не лежали кучей на сиденье.

Идею придумала изобретательница и популярный YouTube-автор Симона Гирц. Первый прототип она показала в видео ещё в 2024 году, после чего решила превратить концепт в полноценный продукт.

По задумке автора, многие вещи не требуют стирки после одного использования. Если их повесить и дать ткани «подышать», запахи исчезают, а складки разглаживаются. Laundry Chair как раз создавался для таких ситуаций.

Проект уже собрал на Kickstarter более 690 тысяч долларов при первоначальной цели в 50 тысяч. До конца кампании остаётся ещё несколько недель.

Цена стула начинается примерно с 899 долларов — около 72 тысяч рублей. Несмотря на стоимость, интерес к проекту оказался неожиданно высоким.