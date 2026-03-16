Стул для «полугрязной» одежды стал неожиданным хитом на Kickstarter

На Kickstarter неожиданно стал популярным проект стула со встроенной вешалкой для одежды.
На платформе Kickstarter набирает популярность необычный мебельный проект Laundry Chair. Это стул, который одновременно служит местом для сидения и аккуратной «парковкой» для одежды, которую уже носили, но пока не планируют стирать.

Главная особенность конструкции — вращающаяся круговая рейка-вешалка вокруг спинки. Она крепится на поворотном механизме и позволяет развесить вещи по кругу, чтобы они проветривались и не лежали кучей на сиденье.

Идею придумала изобретательница и популярный YouTube-автор Симона Гирц. Первый прототип она показала в видео ещё в 2024 году, после чего решила превратить концепт в полноценный продукт.

По задумке автора, многие вещи не требуют стирки после одного использования. Если их повесить и дать ткани «подышать», запахи исчезают, а складки разглаживаются. Laundry Chair как раз создавался для таких ситуаций.

Проект уже собрал на Kickstarter более 690 тысяч долларов при первоначальной цели в 50 тысяч. До конца кампании остаётся ещё несколько недель.

Цена стула начинается примерно с 899 долларов — около 72 тысяч рублей. Несмотря на стоимость, интерес к проекту оказался неожиданно высоким.

Читайте также
Вышла миниатюрная игровая консоль-брелок Thumby
Kikstarter

Вышла миниатюрная игровая консоль-брелок Thumby

В продаже появилась самая миниатюрная игровая консоль в...
На Kickstarter собирают деньги на летающий чехол-беспилотник для смартфона
Kikstarter

На Kickstarter собирают деньги на летающий чехол-беспилотник для смартфона

На площадке коллективного финансирования Kickstarter стартовал сбор средств...
AirBand: новый браслет для Apple Watch с держателем AirPods
AirPods

AirBand: новый браслет для Apple Watch с держателем AirPods

Время от времени на Kickstarter появляются продукты, которые...
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе
BleeqUp

Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

Экшн-камеры вроде GoPro давно стали стандартом для съёмки поездок и тренировок. Но что если камеру вообще не нужно…
Ещё по теме
Первый отель откроют на Луне к 2032 году

Первый отель откроют на Луне к 2032 году
Создатели ИИ-помощника Rabbit R1 угодили в финансовую яму

Создатели ИИ-помощника Rabbit R1 угодили в финансовую яму
Кольцо, которое слышит ваши идеи: стартап Sandbar представил Stream

Кольцо, которое слышит ваши идеи: стартап Sandbar представил Stream
Apple может погладить стартап Prompt AI

Apple может погладить стартап Prompt AI
Представлена клавиатура из сериала «Разделение»

Представлена клавиатура из сериала «Разделение»
Хранение на 5000 лет: стартап Cerabyte показал керамический чип для архива данных

Хранение на 5000 лет: стартап Cerabyte показал керамический чип для архива данных
Как искусственный интеллект помогает в переработке мусора

Как искусственный интеллект помогает в переработке мусора
Создана нейросеть, генерирующая 3D-игры по текстовому описанию

Создана нейросеть, генерирующая 3D-игры по текстовому описанию
Компании Tesla и Matthews не поделили технологии — скандал на $1 млрд

Компании Tesla и Matthews не поделили технологии — скандал на $1 млрд
Представлена первая в мире система трансплантации головы человека

Представлена первая в мире система трансплантации головы человека
Представлен «раздевающий» людей фотоаппарат с ИИ

Представлен «раздевающий» людей фотоаппарат с ИИ
Представлено умное кольцо Ringo с функциями измерения жира и снятия ЭКГ

Представлено умное кольцо Ringo с функциями измерения жира и снятия ЭКГ
Запущен One By One Music — первый в мире музыкальный стриминг для собак

Запущен One By One Music — первый в мире музыкальный стриминг для собак
QOOLA Pro – персональный компактный кондиционер за $69

QOOLA Pro – персональный компактный кондиционер за $69

