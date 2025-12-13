Sony выпустила лимитированные часы к 30-летию PlayStation

Sony отметила 30-летие PlayStation необычным мерчем — серией часов, созданных совместно с дизайнерским брендом Anicorn. Всего представили три модели, одна из которых получила статус коллекционной.

Главная новинка — PlayStation Limited Edition. Механические часы выпустят тиражом всего 300 экземпляров. Дизайн напрямую отсылает к классической эпохе PlayStation: на циферблате и ремешке размещены знакомые символы кнопок, стрелки стилизованы под Start и Select, а на заводной головке выгравирован значок питания. На задней крышке — логотип PlayStation.

Внутри установлен японский механизм Miyota 9039 с запасом хода 42 часа. Корпус выполнен из нержавеющей стали 316L, стекло сапфировое, водозащита до 5 ATM.

В комплекте идёт необычный аксессуар в виде капсулы SAVE. LOAD. OVERWRITE., оформленная как карта памяти от первой PlayStation. Внутри встроен NFC-чип и кнопка. По описанию производителя, капсула ведёт на «цифровую доску памяти» — современную интерпретацию сохранений, адаптированную под личные истории владельца. Как именно она работает на практике, пока до конца не ясно.

Помимо лимитированной версии, Sony и Anicorn представили две более доступные модели: Play Symbol Dark Mode и Light Mode. Это кварцевые часы с необычной деталью: под стеклом находится масляная заливка, в которой свободно «плавают» фирменные символы PlayStation, создавая эффект мини-аквариума.

Цены:

кварцевые модели — $250

механическая PlayStation Limited Edition — $780

Для фанатов бренда и коллекционеров — вполне ожидаемый, но эффектный способ отметить юбилей культовой консоли.