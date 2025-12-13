Sony выпустила лимитированные часы к 30-летию PlayStation | The GEEK
close
Новости

Sony выпустила лимитированные часы к 30-летию PlayStation

Всего представили три модели, одна из которых получила статус коллекционной.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 08:00

Sony отметила 30-летие PlayStation необычным мерчем — серией часов, созданных совместно с дизайнерским брендом Anicorn. Всего представили три модели, одна из которых получила статус коллекционной.

Главная новинка — PlayStation Limited Edition. Механические часы выпустят тиражом всего 300 экземпляров. Дизайн напрямую отсылает к классической эпохе PlayStation: на циферблате и ремешке размещены знакомые символы кнопок, стрелки стилизованы под Start и Select, а на заводной головке выгравирован значок питания. На задней крышке — логотип PlayStation.

Внутри установлен японский механизм Miyota 9039 с запасом хода 42 часа. Корпус выполнен из нержавеющей стали 316L, стекло сапфировое, водозащита до 5 ATM.

В комплекте идёт необычный аксессуар в виде капсулы SAVE. LOAD. OVERWRITE., оформленная как карта памяти от первой PlayStation. Внутри встроен NFC-чип и кнопка. По описанию производителя, капсула ведёт на «цифровую доску памяти» — современную интерпретацию сохранений, адаптированную под личные истории владельца. Как именно она работает на практике, пока до конца не ясно.

Помимо лимитированной версии, Sony и Anicorn представили две более доступные модели: Play Symbol Dark Mode и Light Mode. Это кварцевые часы с необычной деталью: под стеклом находится масляная заливка, в которой свободно «плавают» фирменные символы PlayStation, создавая эффект мини-аквариума.

Цены:

  • кварцевые модели — $250
  • механическая PlayStation Limited Edition — $780

Для фанатов бренда и коллекционеров — вполне ожидаемый, но эффектный способ отметить юбилей культовой консоли.

id·216199·20251213_0128
Карты Казахстана и Беларуси внезапно заработали в PS Store
Продажи игровых приставок в России за год упали на 12% — рынок уходит в портативный формат
Предзаказы на Asus ROG Xbox Ally начали принимать в России
Игры станут дороже: Xbox Game Pass Ultimate подорожал до $30
Названа возможная цена портативной PlayStation 6

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры