«Ростелеком» разрабатывает магазин видеоигр — возможно, для новой российской консоли

По данным «Коммерсантъ», «Ростелеком» работает над собственной платформой дистрибуции игр, где приоритет получат проекты российских студий. В будущем онлайн-магазин могут адаптировать под консоль на базе ОС «Аврора», которую разрабатывает компания FPlus.

По словам источников, часть тайтлов уже адаптируют под «Аврору», включая версии для планшетов. Однако полноценные релизы для ПК или смартфонов пока не заявлены: экосистема всё ещё ограничена по графическим возможностям. Фактически, проект рассматривается как российский аналог VK Play, но находится на более ранней стадии.

Интеграция с консолью от FPlus обсуждается, но, по мнению ряда экспертов, успех не гарантирован. Отечественные игровые платформы уже сталкивались с низким спросом: аудитория предпочитает Steam и другие международные сервисы, даже при наличии ограничений.

В FPlus заявили, что если на «Авроре» появится магазин от «Ростелекома», то он будет работать не только на консоли, но и на других устройствах с этой ОС.

Редакция The GEEK отмечает: сам по себе запуск отечественного стора, шаг ожидаемый. Но без сильного контента и безработающего «железа» всё снова может закончиться так же, как и с десятками других нишевых экосистем. Учитывая темпы развития игровых студий и реалии российского рынка, «цифровой суверенитет» в гейминге пока остаётся скорее декларацией, чем реальным продуктом.