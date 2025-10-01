Игры станут дороже: Xbox Game Pass Ultimate подорожал до $30 | The GEEK
Игры станут дороже: Xbox Game Pass Ultimate подорожал до $30

Вместо прежних тарифов теперь доступны Essential, Premium и Ultimate, но цены заметно выше прежних.
Валентин Снежин сегодня в 18:51

С 1 октября стоимость подписки Xbox Game Pass Ultimate выросла с $20 до $30 (~2440 рублей) в месяц. Компания объяснила рост расширением пакета: теперь в Ultimate входят Ubisoft+ Classics, ежемесячная подписка Fortnite Crew и более 75 игр ежегодно в день релиза.

Также Xbox Cloud Gaming вышел из бета-версии, получив поддержку 1440p и улучшенный битрейт.

Базовые тарифы тоже изменились.

  • Game Pass Core стал Essential — $10 (~813 ₽) в месяц.
  • Game Pass Standard преобразован в Premium — $15 (~1220 ₽) в месяц с библиотекой более 200 игр, включая Diablo IV и Hogwarts Legacy.
PC Game Pass подорожал почти на 40% — с $12 до $16,49 (~1341 ₽). Вместо Ubisoft+ Classics пользователи получат около 50 дополнительных игр от Ubisoft. Сервис сохранит доступ к новым релизам в день выхода.

