Названа возможная цена портативной PlayStation 6

Новая портативная консоль Sony PlayStation 6 может выйти по цене $499 (~41 500 рублей), что примерно на $50 дороже, чем Nintendo Switch 2. Об этом рассказал инсайдер KeplerL2, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, консоль будет работать на компактном и энергоэффективном чипе Canis, что позволит сократить расходы на материнскую плату, охлаждение и батарею. Если Sony не будет использовать OLED-экран, то цена в $499 выглядит вполне реалистичной, подчеркнул информатор.

Ранее тот же источник утверждал, что портативная PlayStation будет мощнее Nintendo Switch 2, а ее производительность будет находиться между Xbox Series S и PlayStation 5.