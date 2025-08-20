Sony подняла цены на PS5 в США

Все разновидности PlayStation 5 в США подорожают на $50. Об этом сообщили в Sony Interactive Entertainment. Новые цены начнут действовать с 21 августа.

Цены будут выглядеть так:

PS5 — $550

— $550 PS5 Digital Edition — $500

— $500 PS5 Pro — $750

Основной аргумент в повышении связан со «сложной экономической ситуацией». О какой именно ситуации говорится, вице-президент по глобальному маркетингу Изабель Томати уточнять не стала. Аксессуары будут продаваться по прежней стоимости.

Для других рынков корректировка не планируется.