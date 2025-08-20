Sony подняла цены на PS5 в США | The GEEK
close
Новости

Sony подняла цены на PS5 в США

О других рынках пока речь не идет.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 18:34

Все разновидности PlayStation 5 в США подорожают на $50. Об этом сообщили в Sony Interactive Entertainment. Новые цены начнут действовать с 21 августа.

Цены будут выглядеть так:

  • PS5 — $550
  • PS5 Digital Edition — $500
  • PS5 Pro — $750

Основной аргумент в повышении связан со «сложной экономической ситуацией». О какой именно ситуации говорится, вице-президент по глобальному маркетингу Изабель Томати уточнять не стала. Аксессуары будут продаваться по прежней стоимости.

Для других рынков корректировка не планируется.

id·208167·20250820_1834
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
S.T.A.L.K.E.R. 2 получила дату выхода на PlayStation 5
М.Видео-Эльдорадо начала продажи дисков Mafia: The Old Country для PlayStation 5
anbernic rg 477m
Anbernic представила RG 477M — Android-приставку в алюминиевом корпусе и экраном 120 Гц
Прокачают на максимум: GTA 6 будет летать на PS5 Pro благодаря Sony
«Ростелеком» разрабатывает магазин видеоигр — возможно, для новой российской консоли
Anbernic возвращает дух PSP. Представлена компактная консоль RG Slide с выдвижным геймпадом
Вторичный рынок завалили заблокированными Nintendo Switch 2
Sony впервые подтвердила: игроков с PS5 стало больше, чем с PS4
Microsoft и ASUS представили гибридные консоли ROG Xbox Ally
Даже торнадо не остановил фанатов: в мире стартовали продажи Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2 начали продавать на Авито за пять дней до мирового релиза
Nintendo Switch 2 начали завозить в магазины

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK