Anbernic возвращает дух PSP. Представлена компактная консоль RG Slide с выдвижным геймпадом

Компания Anbernic выпустила портативную игровую консоль RG Slide с уникальным выдвижным дизайном в стиле Sony Xperia Play и PSP Go. Модель уже поступила в продажу в Китае по цене 1268 юаней и доступна для международных покупателей от 19 тыс. рублей.

Характеристики Anbernic RG Slide:

Сенсорный дисплей 4.7 дюйма, 1280×960, 120 Гц

Чипсет Unisoc T820, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ хранилища UFS 2.2, поддержка microSD до 2 ТБ

Android 13 с поддержкой эмуляторов PS2, GameCube, PSP и других платформ

Полноценные игровые кнопки, аналоговые стики, гироскоп и виброотклик

Поддержка стриминга, вывода видео по USB-C, аудиоразъём 3.5 мм

Wi-Fi, Bluetooth 5.0, стереодинамики

Аккумулятор 5000 мА·ч, до 6 часов игры, зарядка 10 Вт

Корпус слайдера оснащён пружинным механизмом, а вес устройства составляет 379 граммов. Доступны чёрная и белая версии.

Новинка ориентирована на ретро-геймеров и фанатов портативных эмуляторов, предлагая полноценный Android в компактном и необычном корпусе.