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Anbernic возвращает дух PSP. Представлена компактная консоль RG Slide с выдвижным геймпадом

Новая Android-приставка Anbernic RG Slide выглядит как мечта ностальгирующего геймера: внутри современный чип, снаружи слайдер в стиле PSP Go. И она уже в продаже.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 21:19

Компания Anbernic выпустила портативную игровую консоль RG Slide с уникальным выдвижным дизайном в стиле Sony Xperia Play и PSP Go. Модель уже поступила в продажу в Китае по цене 1268 юаней и доступна для международных покупателей от 19 тыс. рублей.

Характеристики Anbernic RG Slide:

  • Сенсорный дисплей 4.7 дюйма, 1280×960, 120 Гц
  • Чипсет Unisoc T820, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ хранилища UFS 2.2, поддержка microSD до 2 ТБ
  • Android 13 с поддержкой эмуляторов PS2, GameCube, PSP и других платформ
  • Полноценные игровые кнопки, аналоговые стики, гироскоп и виброотклик
  • Поддержка стриминга, вывода видео по USB-C, аудиоразъём 3.5 мм
  • Wi-Fi, Bluetooth 5.0, стереодинамики
  • Аккумулятор 5000 мА·ч, до 6 часов игры, зарядка 10 Вт

Корпус слайдера оснащён пружинным механизмом, а вес устройства составляет 379 граммов. Доступны чёрная и белая версии.

Новинка ориентирована на ретро-геймеров и фанатов портативных эмуляторов, предлагая полноценный Android в компактном и необычном корпусе.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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