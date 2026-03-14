Объявлены победители антипремии «Золотая малина 2026»

«Войну миров» с Айс Кьюбом в главной роли разнесли в пух и прах — фильм забрал сразу пять наград.
Редакция The GEEK сегодня в 16:23

14 марта стали известны лауреаты антипремии «Золотая малина 2026». Главным «победителем» стал скринлайф-триллер «Война миров» по роману Герберта Уэллса с Айс Кьюбом в главной роли. Фильм уже получил в сети репутацию одного из худших в истории.

Лауреаты антипремии «Золотая малина 2026»

  • Худший фильм — «Война миров»;
  • Худший актёр — Айс Кьюб («Война миров»);
  • Худшая актриса — Ребел Уилсон («Шпионская свадьба»);
  • Худший актёр второго плана — «Все семь CGI-гномов» («Белоснежка»);
  • Худшая актриса второго плана — Скарлет Роуз Сталлоне («Стрелки»);
  • Худший режиссёр — Рич Ли («Война миров»);
  • Худший сценарий — «Война миров»;
  • Худший экранный дуэт — Белоснежка и «все семь CGI-гномов» («Белоснежка»);
  • Худший приквел, сиквел, ремейк или возрождение — «Война миров»;
  • Премия за восстановление репутации — Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»).

Ознакомиться со всеми номинантами на антипремию можно в отдельном материале.

Церемония премии «Оскар 2026» состоится в ночь с 15 на 16 марта 2026 года. Лидером по числу номинаций стал фильм «Грешники», выдвинутый сразу в 16 категориях. Это абсолютный рекорд за всю историю кинопремии.

