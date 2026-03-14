Объявлены победители антипремии «Золотая малина 2026»

14 марта стали известны лауреаты антипремии «Золотая малина 2026». Главным «победителем» стал скринлайф-триллер «Война миров» по роману Герберта Уэллса с Айс Кьюбом в главной роли. Фильм уже получил в сети репутацию одного из худших в истории.
Лауреаты антипремии «Золотая малина 2026»
- Худший фильм — «Война миров»;
- Худший актёр — Айс Кьюб («Война миров»);
- Худшая актриса — Ребел Уилсон («Шпионская свадьба»);
- Худший актёр второго плана — «Все семь CGI-гномов» («Белоснежка»);
- Худшая актриса второго плана — Скарлет Роуз Сталлоне («Стрелки»);
- Худший режиссёр — Рич Ли («Война миров»);
- Худший сценарий — «Война миров»;
- Худший экранный дуэт — Белоснежка и «все семь CGI-гномов» («Белоснежка»);
- Худший приквел, сиквел, ремейк или возрождение — «Война миров»;
- Премия за восстановление репутации — Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»).
Церемония премии «Оскар 2026» состоится в ночь с 15 на 16 марта 2026 года. Лидером по числу номинаций стал фильм «Грешники», выдвинутый сразу в 16 категориях. Это абсолютный рекорд за всю историю кинопремии.
