В России фиксируют массовые жалобы на работу Telegram | The GEEK
Новости

В России фиксируют массовые жалобы на работу Telegram

Жалобы поступают из разных регионов страны.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:04

В России вновь фиксируются сбои в работе Telegram. По данным сервиса мониторинга «Сбой.рф», за последний час зарегистрировано более ста жалоб пользователей.

Люди сообщают о проблемах с доступом к приложению, отправкой сообщений, а также загрузкой фотографий и видео. У некоторых пользователей мессенджер вовсе не открывается.

Проблемы наблюдались и днём ранее. По статистике сервиса Downdetector, 15 марта количество обращений о неполадках достигло 9589. Параллельно «Сбой.рф» зафиксировал ещё 5597 жалоб.

Больше всего сообщений о сбоях поступает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, а также Вологодской и Воронежской областей. Причины неполадок пока не уточняются.

id·221676·20260316_0904
Читайте также
Telegram снова работает с перебоями: тысячи жалоб за час
Telegram

Telegram снова работает с перебоями: тысячи жалоб за час

Жалобы поступают из России и других стран.
Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями
Telegram

Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями

Масштаб Telegram повторить невозможно, но для переписки и звонков альтернатива найдётся. Собрали рабочие решения.
Telegram могут полностью заблокировать в России в начале апреля
Telegram

Telegram могут полностью заблокировать в России в начале апреля

В начале апреля Telegram может столкнуться с полной блокировкой в России. Роскомнадзор ситуацию не комментирует.
Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела в России
Telegram

Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела в России

Его действия расследуются в рамках дела о содействии терроризму.
Ещё по теме
Telegram назвал слова Минцифры о шифровании «сознательной фабрикацией»

Telegram назвал слова Минцифры о шифровании «сознательной фабрикацией»
VK закрывает «ТамТам» на фоне развития Max

VK закрывает «ТамТам» на фоне развития Max
В Минцифры озвучили официальную причину замедления Telegram

В Минцифры озвучили официальную причину замедления Telegram
В Telegram для iPhone появится контроль над копированием переписки

В Telegram для iPhone появится контроль над копированием переписки
Telegram могут полностью заблокировать в России уже 1 апреля

Telegram могут полностью заблокировать в России уже 1 апреля
Замедление Telegram задело Windows: в России перестали скачиваться обновления

Замедление Telegram задело Windows: в России перестали скачиваться обновления
Павел Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России

Павел Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России
Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram в России

Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram в России
РБК: Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России

РБК: Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России
Пользователи Telegram в России второй день жалуются на сбои

Пользователи Telegram в России второй день жалуются на сбои
Telegram на Android получил крупный редизайн интерфейса

Telegram на Android получил крупный редизайн интерфейса
Как вернуть уведомления о днях рождения в Telegram на Android

Как вернуть уведомления о днях рождения в Telegram на Android
Госдума: Telegram могут заблокировать в России к сентябрю 2026 года

Госдума: Telegram могут заблокировать в России к сентябрю 2026 года
Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России

Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России

Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  2. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  3. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры

  4. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  5. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры
Смотреть все обзоры