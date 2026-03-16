В России фиксируют массовые жалобы на работу Telegram

В России вновь фиксируются сбои в работе Telegram. По данным сервиса мониторинга «Сбой.рф», за последний час зарегистрировано более ста жалоб пользователей.

Люди сообщают о проблемах с доступом к приложению, отправкой сообщений, а также загрузкой фотографий и видео. У некоторых пользователей мессенджер вовсе не открывается.

Проблемы наблюдались и днём ранее. По статистике сервиса Downdetector, 15 марта количество обращений о неполадках достигло 9589. Параллельно «Сбой.рф» зафиксировал ещё 5597 жалоб.

Больше всего сообщений о сбоях поступает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, а также Вологодской и Воронежской областей. Причины неполадок пока не уточняются.