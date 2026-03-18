Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

Я перепробовал множество TWS-наушников за последние пару лет. Какие-то звучали неплохо, но выглядели как медицинские приборы. Какие-то были красивыми, но с шумоподавлением уровня «ну, мы старались». А какие-то были хороши во всём, кроме цены и тут уже начинаешь задавать себе неудобные вопросы.

Huawei FreeBuds Pro 5 — редкий случай, когда всё сошлось. Звук, шумодав, удобство, внешний вид и куча умных функций, которые реально работают, а не просто красиво звучат в пресс-релизе. При этом ценник — ниже, чем у главных конкурентов. Huawei уже несколько поколений тихо наращивают компетенции в аудио, но именно пятое поколение Pro ощущается как момент, когда индустрии стоит обратить внимание.

Давайте по порядку.

Характеристики HUAWEI FreeBuds Pro 5

Модель: HUAWEI FreeBuds Pro 5 (T0023/T0023C)

Габариты наушников: Высота: 29,1 мм Ширина: 21,8 мм Глубина: 23,7 мм Вес: ~5,5 г

Габариты зарядного чехла: Высота: 65,5 мм Ширина: 46,7 мм Глубина: 22,98 мм Вес: ~43 г

Тип: внутриканальные

Звук: 11-мм драйвер

Диапазон частот: 10 Гц – 48000 Гц

Микрофон: есть, 8 шт.

Шумоподавление: да

Кодеки: LDAC, L2HC, SBC, AAC

Аккумулятор: наушники — 60 мАч. зарядный кейс — 537 мАч беспроводная зарядка до 5 Вт

Датчики: инфракрасный датчик, датчик Холла, датчик касаний, гироскоп, акселерометр, датчик костной проводимости, датчик силы нажатий

Связь и интерфейсы: Bluetooth 6.0, USB Type-C

Защита: наушники — IP57, зарядный кейс — IP54

Цена: 14 999 ₽

Дизайн и цвет: тот случай, когда хочется показать кейс

Начну с того, что мне досталась расцветка Sandgold. На промо-фото она выглядит как тёплое золото, но в реальной жизни цвет ближе к титану — благородный, сдержанный, без малейшего намёка на «понты». Именно то, что я люблю: вещь выглядит дорого, но не кричит об этом. Всего в линейке четыре цвета — белый, серый, синий (тот самый, с веганской кожей на кейсе) и мой «песочный» (англ. Sandgold). Субъективно — самый красивый вариант.

Кейс компактный, с приятным матовым покрытием и скрытым шарниром. При этом крышка открывается плавно и без люфтов. Индикатор зарядки теперь спрятан в аккуратное световое кольцо на передней панели. Мелочь, но из таких мелочей складывается ощущение продуманности.

Сами наушники стали на 10% компактнее и на 6% легче предшественника — каждый весит всего 5,5 грамма. Это ощущается: они реально сидят в ушах так, будто их там нет. За несколько часов непрерывного ношения никакого давления, никаких «горячих точек» — просто забываешь про них. Амбушюры — мягкие силиконовые, в комплекте четыре размера (от XS до L). У меня средние подошли сразу.

Я использую наушники в связке с Huawei Mate X7, поэтому всё управление доступно прямо на системном уровне. При открытии крышки — сразу всплывает анимация с возможностью настройки. С другими смартфонами, включая iPhone, уже понадобится установить приложение Huawei Audio Connect.

В нём есть тест посадки, полезная функция для тех, кто сомневается с выбором размера амбушюр. Кстати, Huawei отдельно продаёт пенные амбушюры, а в приложении для них предусмотрен специальный звуковой пресет. Такой уровень внимания к деталям встречается нечасто.

Звук: два драйвера делают своё дело

Внутри каждого наушника — двойная система: динамический драйвер с двойным магнитом для баса (бьёт аж до 10 Гц) и ультратонкий планарный твитер для верхних частот. Плюс раздельные ЦАП и DSP для низких и высоких — звук обрабатывается независимо, что снижает искажения и даёт более чистое разделение частот.

Что это значит на практике? Бас плотный, но не гулкий — не заваливает середину. Вокал чистый, детализированный. Высокие — прозрачные, без сибилянтов. Я гонял через них всё подряд: от джазовых до электроники и тяжёлых гитарных риффов. На удивление, наушники одинаково уверенно справляются с любым жанром.

Для тонкой настройки предусмотрен десятиполосный эквалайзер и набор готовых пресетов, которых здесь довольно много. Есть базовые профили Huawei Sound: баланс, акцент на вокале, усиленные низкие частоты и вариант для классической музыки. Рядом находятся режимы под разные сценарии: кино, подкасты, игры и профиль с более выраженной ритмикой. Плюс адаптивный эквалайзер, который автоматически подстраивает звучание под текущую активность. С включённым ANC получается самое сочное сочетание.

Любопытная деталь связана с настройками от Московской консерватории имени Чайковского. Сначала казалось, что упоминание консерватории на коробке — типичный маркетинговый ход. На практике всё оказалось интереснее.

В приложении действительно есть отдельные пресеты с таким профилем звучания: «универсальное» и «концертное». Они меняют подачу довольно заметно: сцена становится шире, инструменты звучат чуть естественнее, а общий характер уходит от агрессивной эквализации к более спокойному и «живому» звуку.

Если у вас смартфон Huawei с поддержкой NearLink, бонусом получите lossless-звук на скорости до 2,3 Мбит/с через кодек L2HC. С другими телефонами — LDAC на 990 Кбит/с, что тоже более чем достойно для Bluetooth-наушников.

Отдельно упомяну пространственное аудио с отслеживанием головы, оно работает не только с Huawei, но и с Windows, Android и даже iOS. Включаешь и звуковая сцена фиксируется в пространстве: поворачиваешь голову — источник звука остаётся на месте. Для подкастов — отдельное удовольствие.

Шумоподавление: четыре режима и один очень умный

ANC здесь работает через восемь микрофонов (шесть кремниевых и два костных) и сканирует окружение до 400 000 раз в секунду. Звучит как маркетинг? Возможно. Но результат реальный: на оживлённой улице, в шумном кафе — внешний мир убирается очень уверенно. По ощущениям, на уровне AirPods Pro и ощутимо лучше большинства конкурентов в этом ценовом сегменте.

Режимов четыре:

Умный режим (адаптивный — подстраивается под среду и даже под форму ушного канала)

Комфорт — для мест с низким уровнем шума;

Обычный — для мест с высоким уровнем шума;

Ультра — для мест с очень высоким уровнем шума;

Умный режим работает настолько хорошо, что в другие режимы я переключался только ради тестов.

Но главная фишка — разговор в наушниках. Это та самая функция, ради которой я пишу этот абзац отдельно. Работает так: вы слушаете музыку, к вам кто-то обращается или вы сами начинаете говорить. Наушники это определяют, приглушают звук, включают микрофоны окружения и вы слышите собеседника, не снимая наушников. Когда диалог заканчивается и проходит около 10 секунд тишины, музыка плавно возвращается к прежнему уровню. Если же разговор продолжается, и наушники по-прежнему слышат речь собеседника, они не поднимают громкость раньше времени.

Я думал, это будет косячить и путать кашель с разговором. Нет. Работает на удивление точно. На кассе в магазине, когда забегаешь за кофе, когда коллега что-то спрашивает — ты просто отвечаешь и продолжаешь слушать. Без жестов, без нажатий, вообще без лишних движений. Вот это я называю «умная функция» — когда она реально экономит тебе действия, а не добавляет новые.

Режим прозрачности: как будто наушников нет

Режим прозрачности — ещё одна вещь, которая здесь сделана правильно. Включаете и внешние звуки проходят через микрофоны настолько естественно, что реально забываешь про наушники в ушах. Нет ощущения «электронной подслушки», нет характерного шипения или искусственности. Просто слышишь всё вокруг, как без наушников, но с возможностью в любой момент вернуться к музыке.

Для тех, кто много ходит по улицам или работает в опенспейсе, — бесценно. Можно весь день ходить в наушниках, переключаясь между музыкой и окружением одним зажатием стемов. При этом есть режим для усиления громкости голоса.

Управление и удобство в быту

Управление трёхуровневое: свайпы, щипки и тапы.

Выглядит следующим образом:

Свайп по стему — громкость.

Двойной тап/щипок — пауза/плей.

Тройной тап/щипок — следующий трек.

Зажатие щипком — переключение режимов шумоподавления.

Щипок работает аналогично AirPods, кто переходит с Apple, привыкнет моментально.

Отдельно порадовали жесты головой для звонков:

кивнул — ответил

покачал головой — отклонил.

Мелочь, но когда руки заняты, это реально удобно.

Наушники поддерживают подключение к двум устройствам одновременно, что для многих будет решающим аргументом. Bluetooth 6.0, стабильное соединение даже в местах с кучей помех — в аэропортах и торговых центрах проблем с подключением не было.

Отдельно про звонки: восемь микрофонов (включая два костных) плюс алгоритмы шумоподавления, которые, по заявлениям Huawei, справляются с окружающим шумом до 100 дБ и ветром до 10 м/с. В реальности, собеседники отмечали чистый голос даже на улице с интенсивным трафиком. В шумном кафе качество чуть снижается, но речь остаётся разборчивой. Для TWS-наушников — отличный результат.

Защита IP57 у наушников и IP54 у кейса — дождь, пот, пыль не страшны. Плавать в них не стоит, но для спортзала и пробежки под дождём, более чем достаточно.

Автономность: хватает на рабочую неделю

С выключенным шумодавом — до 9 часов от наушников, до 38 часов с кейсом. С включённым шумоподавлением — около 6 часов, что в реальной жизни (когда включены все улучшения, высокий битрейт, ANC в режиме Smart) превращается в 6–7 часов честного прослушивания. Кейс добавляет ещё 4–5 полных зарядок.

Заряжается через USB-C или беспроводным способом, наушники в кейсе — за 40 минут до полного заряда. Для моего ритма и неделя без подзарядки кейса, если пользоваться по 3–4 часа в день.

Беспроводная зарядка

Совет из практики: не экономьте на функциях ради лишнего часа батареи. Включайте ANC, ставьте высокий битрейт, пользуйтесь распознаванием речь — именно так FreeBuds Pro 5 раскрываются. 6–7 часов с полным фаршем — это всё равно больше, чем у большинства конкурентов.

Итого. Для кого и за сколько

В Европе FreeBuds Pro 5 стоят €199, в Китае — 1 499 юаней, в России — около 14 999 рублей с учётом акций. На этом фоне они выглядят заметно выгоднее AirPods Pro и Sony WF-1000XM6 при сопоставимом, а местами и более интересном уровне. Лучше всего наушники раскрываются в экосистеме Huawei — lossless-звук, пространственное аудио с отслеживанием головы, AI-функции, мгновенное переключение между устройствами. Но и с iPhone или Samsung они работают отлично: LDAC, полноценный ANC, все жесты, двойное подключение.

Если вы давно ищете TWS-наушники, которые не нужно «прощать» ни за звук, ни за удобство, ни за внешний вид — FreeBuds Pro 5 попадают точно в цель. А «песочный» цвет я бы рекомендовал отдельно: в жизни он выглядит ещё лучше, чем на картинках.