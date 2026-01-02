PS5 под угрозой взлома: в сеть утекли ключи, которые нельзя поменять | The GEEK
PS5 под угрозой взлома: в сеть утекли ключи, которые нельзя поменять

Если информация подтвердится, взлом PlayStation 5 может выйти на новый уровень.
Редакция The GEEK сегодня в 13:53

В сети появилась информация об утечке ROM-ключей PlayStation 5 — критически важных ключей безопасности, которые используются для защиты загрузчика консоли. Если утечка реальна, она может серьёзно упростить потенциальный взлом системы.

Главная проблема для Sony заключается в том, что ROM-ключи записаны напрямую в APU консоли. Их невозможно заменить обновлением прошивки или патчем безопасности. Единственный вариант — изменить ключи в новой аппаратной ревизии, но на уже проданных консолях это сделать нельзя. По последним данным, по всему миру реализовано более 84 миллионов PS5.

При этом эксперты отмечают, что даже наличие ROM-ключей не означает мгновенный джейлбрейк. В PlayStation 5 используется многоуровневая система защиты, и хакерам всё ещё предстоит обойти дополнительные аппаратные и программные барьеры.

