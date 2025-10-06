Предзаказы на Asus ROG Xbox Ally начали принимать в России | The GEEK
Предзаказы на Asus ROG Xbox Ally начали принимать в России

Цены стартуют от 60 тысяч рублей.

Российские магазины электроники открыли предзаказы на новую портативную консоль Asus ROG Xbox Ally. Устройство представлено сразу в двух версиях: базовая ROG Xbox Ally и флагманская ROG Xbox Ally X.

Базовая модель оснащена чипом AMD Ryzen Z2 A, имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. ROG Xbox Ally X получила более производительный процессор AMD Ryzen AI Z2 Extreme с улучшенной графикой RDNA 3.5, а также 24 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ.

Обе консоли работают на специальной версии Windows, адаптированной под портативный формат. Устройства оснащены 7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1080p), частотой обновления 120 Гц, яркостью 500 нит и поддержкой VRR.

Цены следующие:

  • Asus ROG Xbox Ally — 60 000 рублей;
  • Asus ROG Xbox Ally X — 90 000 рублей.
Анатолий Почивалов

