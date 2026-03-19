Vivo X300 Ultra и X300s получили дату выхода

Vivo объявила дату презентации своих новых устройств. Фотофлагман Vivo X300 Ultra, X300s и планшет Pad 6 Pro будут представлены 30 марта.

Вместе с анонсом компания раскрыла и внешний вид новинок. Vivo X300 Ultra получил слегка обновленный блок камер, выполненный в стиле 300-й серии, а также избавился от кнопки камеры на правой грани корпуса. Его корпус сделан из алюминия и представлен в новом салатовом цвете.

Похожее оформление получил и Vivo X300s. Он напоминает своего предшественника, но внешне адаптирован под 300-ю серию. Оба устройства получат специальные фоточехлы с возможностью крепления съемных зум-объективов.