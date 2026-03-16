Telegram готовит Mesh-режим на случай блокировки в России

В российских СМИ активно обсуждают сценарий: Telegram может добавить поддержку Mesh-сетей через Bluetooth и Wi-Fi, и тогда никакая блокировка его не возьмёт. Звучит как научная фантастика, но технология уже существует. Разбираемся.

Mesh-сеть: интернет без интернета

Обычный мессенджер работает через серверы и провайдера. Именно провайдера государство обязывает блокировать нужные сервисы. Mesh-сеть устроена принципиально иначе: смартфоны соединяются напрямую через Bluetooth или Wi-Fi, без серверов и провайдера вообще. Каждый телефон становится одновременно клиентом и ретранслятором. Сообщение прыгает от устройства к устройству, пока не доберётся до адресата. Заблокировать это стандартными методами невозможно — сигнал можно только физически заглушить.

Такая технология уже реализована. Bitchat — мессенджер основателя Twitter Джека Дорси, работающий именно по этому принципу через Bluetooth Low Energy. Никаких серверов, никакой авторизации, всё зашифровано, все данные хранятся только на телефоне.

При достаточном количестве устройств рядом сеть теоретически ничем не ограничена. Правда, исследователи уже нашли в Bitchat критические уязвимости — переполнение буфера и проблемы с защитой ключей. Но сама идея рабочая.

Почему Telegram-Mesh это не совсем Telegram

Здесь начинается самое интересное. Telegram сегодня это огромная экосистема: каналы на миллионы подписчиков, боты, тяжёлые медиафайлы, голосовые чаты, синхронизация истории между всеми устройствами сразу. Всё это живёт на централизованных серверах. Mesh-режим физически не способен это тянуть.

В Mesh реально передать текст и небольшие файлы между людьми в радиусе действия Bluetooth, то есть 10-30 метров в городской застройке. Каналы, боты, синхронизация — всё это исчезает. Получается не Telegram, а его аварийная копия с базовым чатом.

Плюс нужна плотность устройств. В московском метро в час пик Mesh работал бы отлично. За городом или в малонаселённом районе сеть просто не дотянется.

Зачем?

Mesh-сценарий технически состоятелен и как запасной вариант имеет смысл. Если блокировка случится, Дуров мог бы выпустить stripped-down версию приложения с Mesh-режимом именно для России. Это не заменит привычный Telegram, но сохранит базовую связь между людьми там, где устройств достаточно.

Другой вопрос — зачем это Дурову коммерчески. Mesh-режим не монетизируется, сложен в реализации и урезает продукт до неузнаваемости. Скорее это был бы политический жест, чем продуктовое решение.

Пока это слухи. Но слухи с технической основой.