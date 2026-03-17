Новости

Продажи смартфонов POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max стартовали в России

Оба смартфона получили ожидаемый даунгрейд батарей.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:44

В России стартовали продажи смартфонов POCO X8 Pro и X8 Pro Max. Оба устройства представляют собой переименованные Redmi Turbo 5 и Redmi Turbo 5 Max для глобального рынка, но с некоторыми изменениями. В частности, емкости батарей обоих смартфонов были урезаны на 5-15%.

POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max

Характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max

POCO X8 ProPOCO X8 Pro Max
Габариты157.53х75.19х8.38 мм, 201 г162.9х77.9х8.2 мм, 218 г
Экран6.59 дюймов, OLED, 2756×1268 пикселей, 120 Гц, до 3500 нит, ШИМ 3840 Гц, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i6.83 дюймов, OLED, 2772×1280 пикселей, 120 Гц, до 3500 нит, ШИМ 3840 Гц, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i
ПроцессорMediaTek Dimensity 8500 UltraMediaTek Dimensity 9500s
Память8/12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256/512 ГБ ПЗУ UFS 4.112 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256/512 ГБ ПЗУ UFS 4.1
Аккумулятор6500 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт, реверсивная зарядка 27 Вт8500 мАч, быстрая проводная зарядка 100 Вт, реверсивная зарядка 27 Вт
КамерыОсновная — 50 Мп, Sony IMX882, 1/1.95″, f/1.5, OIS; широкоугольная — 8 Мп, f/2.2; фронтальная — 20 Мп, OV20BОсновная — 50 Мп, Light Hunter 600, 1/1.95″, f/1.5, OIS; широкоугольная — 8 Мп, f/2.2; фронтальная — 20 Мп, OV20B
БезопасностьОптический сканер отпечатков пальцев под экраном, IP68/IP69/IP69K3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, IP68/IP69/IP69K
ОСHyperOS 3 на Android 16
Связь и интерфейсы2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, NFC, ИК-порт, две nanoSIM2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, NavIC, NFC, ИК-порт, две nanoSIM, eSIM

Цены и доступность

POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max

POCO X8 Pro доступен в России в трех цветах (черном, белом и мятном), как и X8 Pro Max (белом, черном, синем). Цены на новинки следующие:

  • POCO X8 Pro (8/256 ГБ) — 34 990 рублей;
  • POCO X8 Pro (8/512 ГБ) — 36 990 рублей;
  • POCO X8 Pro (12/512 ГБ) — 39 990 рублей;
  • POCO X8 Pro Max (12/256 ГБ) — 44 990 рублей;
  • POCO X8 Pro Max (12/512 ГБ) — 49 990 рублей.
id·221881·20260317_1654
Комментарии в Телеграм

