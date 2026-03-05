Microsoft раскрыла кодовое название следующего Xbox | The GEEK
Microsoft раскрыла кодовое название следующего Xbox

Новая консоль объединит мир консольных и ПК-игр под одной крышей.
Редакция The GEEK сегодня в 23:28

Microsoft официально объявила кодовое название консоли следующего поколения — Project Helix. По словам главы Xbox Аши Шармы, устройство объединит консоли и ПК: на нём можно будет запускать как консольные тайтлы, так и полноценные ПК-игры.

Это подтверждает более ранние сообщения СМИ о том, что новый Xbox будет работать на Windows, фактически стирая границу между консолью и игровым компьютером.

Подробности о Project Helix Шарма пообещала раскрыть на выставке GDC, которая пройдёт на следующей неделе.

