Продажи игровых приставок в России за год упали на 12% — рынок уходит в портативный формат

За три квартала 2025 года объём продаж игровых консолей в России сократился на 12% — до 20 млрд рублей, следует из данных «М.Видео». Всего за этот период продано около 1,1 млн устройств. При этом в количественном выражении рынок показал небольшой рост — плюс 4%, что говорит о смещении спроса в сторону более дешёвых и портативных моделей.

Продажи портативных консолей выросли в 1,5 раза, до 99 тысяч устройств. На них пришлось около 20% рынка в деньгах. В топе — Nintendo Switch и Steam Deck от Valve.

Наиболее продаваемыми в денежном выражении остались приставки Sony — их доля составила 65%, далее следуют Valve (11%), Nintendo (9%) и Microsoft (7%). В штуках же лидируют китайские консоли без бренда, занявшие почти половину рынка (49%).

Эксперты связывают падение выручки с изменением структуры рынка: пользователи всё чаще выбирают доступные устройства до 5 тысяч рублей вместо премиальных моделей стоимостью от 40 тысяч. При этом рынок премиум-консолей перешёл на параллельный импорт, что усилило конкуренцию и снизило маржинальность.

По прогнозам участников отрасли, сегмент портативных консолей будет расти на 15–20% в год, а общий рынок — стабилизируется в пределах 3–5% ежегодного роста.