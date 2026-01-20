Когда одной консоли мало: PS5, Xbox и Switch 2 объединили в Ningtendo PXBOX 5 | The GEEK
Новости

Когда одной консоли мало: PS5, Xbox и Switch 2 объединили в Ningtendo PXBOX 5

Играть в эксклюзивы Sony, Microsoft и Nintendo без трёх отдельных консолей.
Редакция The GEEK сегодня в 03:24

Китайская блогерша XNZ собрала в одном корпусе сразу три консоли — PlayStation 5, Xbox Series X и Nintendo Switch 2. Проект получил название Ningtendo PXBOX 5 и представляет собой полностью рабочее устройство.

Все консоли разобраны до плат и размещены по сторонам треугольного корпуса в стиле Mac Pro 2013. Одновременно работает только одна система, переключение между платформами занимает около трёх секунд.

Для всех консолей используется общий блок питания на 250 Вт и единая система охлаждения. В тестах температура не превышала 60 °C. Управление питанием, подсветкой и выводом изображения реализовано через Arduino.

Минусы ожидаемые: у PS5 и Xbox отсутствуют дисководы, поэтому сборка полностью цифровая. В продажу устройство не пойдёт — из-за очевидных юридических рисков проект останется демонстрацией инженерного безумия и блогерского эксперимента.

