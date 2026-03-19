OnePlus 15T показали до анонса вместе с новой магнитной линейкой
Компактный корпус и мощная начинка.
Редакция The GEEK сегодня в 09:34

OnePlus продолжает раскрывать детали смартфона 15T до официального анонса, который состоится 24 марта. Компания показала не только саму модель, но и линейку магнитных аксессуаров, разработанных специально под устройство.

Среди них — тонкий кулер Ice Card Slim Cooler толщиной 9,8 мм и весом 68 граммов, более мощный магнитный кулер с охлаждением и беспроводная зарядка AIRVOOC на 50 Вт с подставкой. Все аксессуары будут доступны одновременно с релизом смартфона.

Сам OnePlus 15T получит 6,3-дюймовый дисплей с частотой обновления 165 Гц и будет построен на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Устройство ориентировано на компактный сегмент, но с флагманскими характеристиками.

Одной из ключевых особенностей станет аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная — до 50 Вт.

Также заявлена защита по стандарту IP69K, что редкость для смартфонов, и двойная основная камера.

Официальный анонс OnePlus 15T состоится 24 марта, тогда же раскроют цены и доступность устройства.

