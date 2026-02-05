Из-за кризиса памяти Valve не готова назвать цены на Steam Machine | The GEEK
Из-за кризиса памяти Valve не готова назвать цены на Steam Machine

Valve заявила, что рост цен на память повлиял на планы по выпуску Steam Machine и Steam Frame.
Редакция The GEEK сегодня в 12:44

Valve сообщила, что ей пришлось пересмотреть сроки поставок и потенциальную стоимость устройств Steam Machine и Steam Frame. Причина — ухудшение ситуации на рынке оперативной памяти и рост цен на компоненты.

Изначально компания планировала к началу февраля раскрыть точные даты релиза и цены на Steam Machine, Steam Frame и Steam Controller. Однако из-за ограниченной доступности памяти эти планы пришлось отложить. Наибольшее влияние кризис оказал именно на Steam Machine и Steam Frame.

Несмотря на это, Valve по-прежнему намерена выпустить все три устройства в первой половине 2026 года. Точные сроки и финальные цены всё ещё находятся на стадии утверждения. Пока этот процесс продолжается, компания обещает делиться дополнительной информацией о продуктах.

Также Valve прокомментировала вопросы о производительности Steam Machine. По данным внутреннего тестирования, большинство игр из Steam стабильно работают в 4K при 60 кадрах в секунду с использованием FSR. В более требовательных проектах может потребоваться агрессивный апскейлинг либо снижение частоты кадров с использованием VRR для сохранения внутреннего разрешения 1080p.

Отдельно подтверждено, что SSD и оперативная память в Steam Machine будут легко заменяемы пользователем. В ближайшие месяцы Valve планирует ответить и на другие вопросы, связанные с предстоящими устройствами.

