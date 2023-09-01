Одни «китайцы»: Топ-10 самых мощных смартфонов августа по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu (версии 10) опубликовали свежий список самых производительных Android-устройств. Что примечательно, в отличие от прошлого месяца, в новый топ вошли все смартфоны исключительно на чипе Snapdragon 8 Gen 2, из которых, девять девайсов принадлежат китайскому холдингу BBK Electronics.

Лидером рейтинга с результатом 1 648 735 «попугая» стал смартфон OnePlus Ace 2 Pro, во многом благодаря продвинутой системе охлаждения и большому объёму памяти — 24 Гб и 1 ТБ ОЗУ/ПЗУ. На почётном втором месте разместился iQOO 11S, а на третьем игровой Red Magic 8S Pro+, которые смогли набрать 1 645 393 и 1 637 536 баллов соответственно. На четвёртой позиции закрепился iQOO 11 Pro с 1 624 175 очков, и, замыкает пятёрку лидеров vivo X90 Pro+ (1 616 843).

Вторая пятёрка топ-10 выглядит следующим образом:

Смартфоны из рейтинга:

Данная статистика собрана в период с 1 по 31 августа 2023 года. Напомним, рейтинг AnTuTu составляется по среднему значению протестированных устройств среди пользователей загрузивших данный бенчмарк. Модели, которые прошли тестирование менее 1000 раз, в рейтинг не попадают.