Android Auto получил ИИ-прокачку: Gemini теперь использует личные данные водителя

По данным Android Police, в Android Auto началось распространение функции Personal Intelligence для Gemini. Она позволяет помощнику давать персонализированные ответы на основе информации из сервисов Google.

Gemini может использовать данные Gmail, календаря, YouTube, поиска и других сервисов. Помощник способен найти конкретные сведения в письме, фотографии или среди сохранённых мест в Google Maps, а также сопоставить информацию из разных источников.

Общаться с Gemini можно голосом, используя обычную речь и задавая уточняющие вопросы подряд. Personal Intelligence также запоминает предпочтения пользователя, чтобы учитывать их в последующих ответах.

Использовать функцию необязательно: доступ к личной информации можно заблокировать в любой момент.