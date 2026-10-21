Android Auto получил Personal Intelligence для Gemini
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Android Auto получил ИИ-прокачку: Gemini теперь использует личные данные водителя

Доступ Gemini к личным данным в Android Auto можно заблокировать в любой момент.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 06:00
Android Auto получил ИИ-прокачку: Gemini теперь использует личные данные водителя

По данным Android Police, в Android Auto началось распространение функции Personal Intelligence для Gemini. Она позволяет помощнику давать персонализированные ответы на основе информации из сервисов Google.

Gemini может использовать данные Gmail, календаря, YouTube, поиска и других сервисов. Помощник способен найти конкретные сведения в письме, фотографии или среди сохранённых мест в Google Maps, а также сопоставить информацию из разных источников.

Общаться с Gemini можно голосом, используя обычную речь и задавая уточняющие вопросы подряд. Personal Intelligence также запоминает предпочтения пользователя, чтобы учитывать их в последующих ответах.

Использовать функцию необязательно: доступ к личной информации можно заблокировать в любой момент.

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